Red Dead Redemption 2, input lag eccessivo?

Marco Locatelli,

Red Dead Redemption 2 ha messo d’accordo tutti: videogiocatori, critica e venditori. Ma se è vero che il ritmo del gioco è particolarmente lento per evidenti scelte di game design, allo stesso tempo si è notata una certa lentezza anche a livello di input.

Dan Lowe, senior tech animator di Motive Studios, ha pubblicato un video su YouTube dove a messo a confronto l’input lag di Red Dead Redemption 2 con quello di altri titoli recenti, come Uncharted: L’Eredità Perduta, Marvel’s Spider-Man, Destiny 2, Assassin’s Creed Odyssey e tanti altri.

Il test, come potete vedere nel video qui sotto, è piuttosto semplice quanto indicativo: Lowe muove la levetta sinistra del controller PS4 su diversi titoli, ma restano uguali console e televisore.

Non sorprende come il risultato di Red Dead Redemption 2 sia quello peggiore, con un tempo di risposta pari a 11ms (passano 11 frame tra input e risposta del personaggio) da quando il giocatore muove lo stick a quando l’alter ego si muove, in questo caso il buon Arthur Morgan.

Un input lag praticamente doppio rispetto a quello dell’ultimo capitolo di Uncharted (con 6 frame di ritardo). Il migliore fra i titoli testati (con 1ms) è risultato essere Destiny 2, e non sorprende trattandosi di uno sparatutto. Sullo stesso livello Marvel’s Spider-Man e Assassin’s Creed Odyssey rispettivamente con 3ms e 4ms.

Va sottolineato che la presenza di un input lag, come in questo caso per Red Dead Redemption 2, non sempre è un male, anzi: esistono molti titoli in cui un piccolo ritardo contribuisce a rendere più realistica l’esperienza di gioco.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è disponibile dal 26 ottobre per console Xbox One e PlayStation 4 e le relative versioni potenziate Xbox One X e PlayStation 4 Pro con diverse migliorie grafiche.