Samsung Galaxy A9 disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Arriva nel nostro paese uno degli smartphone più interessanti annunciati da Samsung, ovvero il Galaxy A9, primo modello del produttore coreano con quattro fotocamere posteriori. Gli utenti italiani, che avranno sicuramente visto lo spot TV, possono finalmente acquistare il dispositivo e valutare personalmente le sue qualità.

Samsung cerca di fronteggiare l’ascesa dei concorrenti cinesi offrendo smartphone di fascia media con caratteristiche esclusive. Il nuovo Galaxy A9 è indirizzato agli utenti che non si accontentano della tripla fotocamera del Galaxy A7. Le quattro fotocamere coprono tutte le lunghezze focali e permettono di ottenere foto quasi perfette in ogni condizioni di illuminazione. Il produttore coreano ha scelto un layout inusuale, dato che la quad camera è posizionata in verticale nell’angolo superiore sinistro.

Procedendo dall’alto verso il basso si incontra prima la fotocamera da 8 megapixel con obiettivo ultra grandangolare (f/2.4 e 120 gradi). Subito sotto c’è la fotocamera da 10 megapixel con teleobiettivo (f/2.4 e zoom ottico 2x). La fotocamera principale da 24 megapixel ha invece un obiettivo standard con apertura f/1.7. L’ultima fotocamera da 5 megapixel con obiettivo f/2.2 serve per catturare l’informazione sulla profondità e applicazione l’effetto bokeh in tempo reale (Live Focus). Numerose le funzionalità avanzate, tra cui il riconoscimento automatico della scena, la rilevazione dei difetti (occhi chiusi, volti sfocati e retroilluminazione) e AR Emoji.

Il Galaxy A9 possiede uno schermo Super AMOLED da 6,3 pollici (2220×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 660, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slol microSD, fotocamera frontale da 24 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e lettore di impronte digitali. La batteria ha una capacità di 3.800 mAh.

Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. Il Galaxy A9 è disponibile in tre colori: Lemonade Blue (blu), Caviar Black (nero) e Bublegum Pink (rosa). Il prezzo consigliato è 629,00 euro.