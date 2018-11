Samsung Galaxy S10 con Infinity-O display?

Luca Colantuoni,

Sul Galaxy S10 sono già circolate numerose indiscrezioni, quasi tutte sul numero di fotocamere, sul tipo di lettore di impronte e sui processori scelti da Samsung. Il noto leaker Evan Blass ha aggiunto ora un altro pezzo al puzzle. Il prossimo top di gamma del produttore coreano dovrebbe avere uno schermo Infinity-O.

Samsung non ha ancora adottato il notch per i suoi dispositivi mobile. Durante la recente conferenza SDC 2018 ha però mostrato quattro nuovi design per lo schermo AMOLED, tre dei quali con la famigerata “tacca”. I nomi assegnati ai display indicano la forma del notch. In particolare, Infinity-O (il terzo da sinistra nell’immagine all’inizio dell’articolo) possiede un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro, in corrispondenza della fotocamera frontale. Secondo Evan Blass, questo sarà lo schermo del Galaxy S10.

Chiaramente si tratta di un’indiscrezione (anche se diffusa da una fonte ritenuta affidabile), quindi il design potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Se Samsung utilizzerà realmente il display Infinity-O sarà difficile nascondere il foro mediante una finta cornice, come avviene per il tradizionale notch. Il leaker afferma inoltre che verrà integrato un lettore di impronte digitali in-display ad ultrasuoni, migliore di quelli ottici presenti negli Huawei Mate 20 Pro e OnePlus 6T.

Il Galaxy S10 dovrebbe inoltre avere tre fotocamere posteriori (forse disposte in orizzontale) con obiettivi standard, grandangolare e tele. Al momento l’unica certezza è il sistema operativo: Android 9 Pie con la nuova interfaccia One UI che verrà utilizzata anche per lo smartphone pieghevole. L’annuncio del top di gamma è previsto al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Una versione 5G è prevista per il mese di marzo.