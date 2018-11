Samsung porta il cinema in casa con Luxury Led

Candido Romano,

Samsung ha tenuto una tavola rotonda sulla tematica del lusso e ha annunciato il progetto “Luxury Led for Home” in collaborazione con Vismara Design e Steinway Lyngdorf. Si tratta di una sala cinema pensata per la casa, in cui immergersi per una migliore esperienza visiva di film, serie TV e videogiochi.

L’incontro si è aperto partendo da alcuni tratti Dal libro “Altagamma. Strategie per l’Italia d’eccellenza”. Questa industria infatti genera a livello mondiale quasi 1.200 miliardi di euro, con una crescita costante di circa il 5% annuo. L’Italia è leader incontrastata nei settori di moda, design, nautica, ospitalità, alimentare, sport, gioielleria, bellezza e cultura. In futuro è prevista anche una sostanziale crescita: si pensa che nel 2024 il valore del lusso basato su esperienze potrebbe raggiungere il valore di circa 850 miliardi di euro.

Su questo si basa il progetto, è un’esperienza premium: la sala cinema pensata per l’ambiente domestico è un progetto che funziona grazie anche all’utilizzo di un sistema audio Dolby Atmos dell’azienda Steinway Lyngdorf. Un sistema audio surround di nuova generazione, con il posizionamento delle casse in uno spazio tridimensionale, anche sul soffitto. A supporto della visione ci sono i display Samsung LED for Home di nuova generazione, con una qualità maggiore rispetto ai proiettori tradizionali.

L’obiettivo è rendere la visione di film o serie TV una vera e propria esperienza sensoriale, con il suono che diventa elemento integrante della fruizione. Gli altoparlanti si azionano in base alle tipologie di suoni riprodotte durante il film per una totale immersione. Davide Corte, Capo divisione IT di Samsung Italia, ha dichiarato:

“Siamo molto felici di annunciare l’arrivo effettivo sul mercato del progetto nato da questa collaborazione con Vismara e Steinway Lyngdorf. La sala cinema pensata per l’ambiente domestico è uno spazio nel quale l’eccellenza fa da padrone, un’eccellenza tecnologica in ambito audio, video e design. Ci rivolgiamo a un target di clienti che cercano un’esperienza di entertainment unica e memorabile in un ambiente progettato con materiali di altissima qualità”

Prende la parola anche Lars Omme, Director Global Sales & Marketing di Steinway Lyngdorf:

“La tecnologia RoomPerfectTM è una delle soluzioni audio più avanzate al mondo nell’adattare il suono all’ambiente nel quale il contenuto viene fruito. Siamo certi che la collaborazione con Samsung abbia dato vita a un progetto che segue i trend del settore e risponde alle esigenze di un target di consumatori che cercano nell’enterteinment un’esperienza esclusiva di visione ma anche audio”

La serie IF è disponibile nel formato Full HD da 109 e 130 o Ultra HD da 219 e 260 pollici. Possibile anche una configurazione modulare per la compatibilità con i propri spazi. Questa sala cinema pensata per la casa è stata riprodotta all’interno della Smart Home del Samsung District e sarà a disposizione dei consumatori che vorranno provarla.