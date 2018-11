TIM e Samsung per il 5G in Italia

Filippo Vendrame,

TIM e Samsung lavoreranno insieme per sviluppare il 5G in Italia. L’operatore italiano, infatti, ha firmato un accordo di collaborazione con l’azienda coreana per il lancio congiunto dei servizi 5G di TIM in Italia e di terminali 5G Samsung per TIM. L’accordo sottoscritto è stato l’ultimo atto dell’AD di TIM Amos Genish prima di ricevere la sfiducia da parte del Consiglio di Amministrazione della società nella giornata odierna.

Come parte dell’accordo, TIM supporterà Samsung durante tutte le fasi dello sviluppo del prodotto per l’Italia, mettendo a disposizione del progetto l’ecosistema di partner degli innovation hub, il know-how tecnico con le migliori risorse dei propri centri ricerca e la disponibilità degli ambienti di test TIM del 5G. Inoltre, l’operatore italiano promuoverà la partnership tramite un impegno specifico in ogni fase della commercializzazione del prodotto: dalla messa a punto delle funzionalità fino alla promozione e distribuzione del prodotto tramite opportune campagne mirate.

Per quanto concerne Samsung, l’azienda coreana fornirà tutto il supporto tecnico necessario durante la fase di sviluppo e certificazione del prodotto e predisporrà insieme a TIM un piano di comunicazione per il lancio congiunto del servizio 5G.

Questo accordo con Samsung pone TIM all’avanguardia tra le iniziative 5G in Europa. Non ci siamo limitati a delineare degli intenti, ma abbiamo definito nello specifico gli aspetti operativi e fondamentali di tutte le attività sensibili legate al lancio dei servizi 5G di TIM e dei terminali 5G di Samsung per TIM. Ci siamo dati una tempistica sfidante e ci attiveremo con ogni strumento disponibile per centrare l’obiettivo: lanciare i servizi 5G in Italia nel più breve tempo possibile.

La partnership sottoscritta dalle due società comprende anche lo sviluppo di specifiche iniziative sui servizi Internet of Things con particolare riferimento alle soluzioni di Smart Home.

TIM, dunque, accelerare sul 5G stringendo accordi con partner Premium che possano favorire il rollout delle nuove reti di quinta generazione per offrire ai clienti il più velocemente possibile nuovi servizi. TIM e Samsung, infatti, intendono attivare ogni strumento tecnico e commerciale a loro disposizione per anticipare al 2019 la data di lancio dei terminali Samsung 5G in Italia e per sviluppare ed offrire congiuntamente servizi 5G.