Black Friday 2018 GameStop: promozioni e sconti

Filippo Vendrame,

GameStop, la nota catena di negozi specializzata in prodotti per il gaming, ha iniziato il suo Black Friday 2018. In attesa che arrivi la settimana più calda per lo shopping che scatterà dal 18 al 26 novembre, GameStop ha deciso di lanciare la promozione “Aspettando il Black Friday“. Gli appassionati di gaming, dunque, potranno approfittare immediatamente di interessanti sconti su videogiochi ed accessori.

Per esempio, Gran Turismo Sport – Collector’s Edition è proposto a 49,98 euro, GT Sport + DUALSHOCK 4 V2 Limited Edition sempre a 49,98 euro e Tekken 7 + Nacon Revolution Pro Controller ancora a soli 49,98 euro. Non meno interessante il gioco LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza – Deluxe Edition per PS4 venduto a 20,98 euro. Watch Dogs 2 – San Francisco Edition, invece, è proposto a 20,98 euro. Assassin’s Creed: Origins – Gods Edition è offerto, invece, a 79,98 euro. Uncharted 4: Fine di un Ladro – Libertalia è proposto da GameStop al prezzo di 49,98 euro.

La lista delle proposte in sconto è ancora molto lunga e quindi il suggerimento è quello di recarsi sul sito di GameStop per scorrerla tutta e scoprire tutte le promozioni in corso. Per gli appassionati di gaming trattasi dell’occasione giusta per risparmiare cifre interessanti nell’acquisto di nuovi giochi o gadget.

Dalla prossima settimana le offerte saranno ancora interessanti e riguarderanno anche le console Xbox One e PS4 oltre che molti altri giochi e gadget.

I videogiocatori più incalliti possono, dunque, iniziare a tirare fuori la loro carta di credito per approfittare delle molte offerte che la catena di negozi dedicati ai prodotti per il gaming proporrà per l’appuntamento del Black Friday. Si evidenzia, infine, che GameStop offrirà sconti anche per la ricorrenza del Cyber Monday.