Doro 8035 e 7060, regali di Natale per nonni smart

Luca Colantuoni,

Chi trova difficoltà ad utilizzare uno smartphone, in particolare gli utenti meno giovani, acquista spesso un tradizionale feature phone. Ci sono però dispositivi con funzionalità pensate proprio per gli anziani, come i Doro 8035 e 7060, perfetti regali di Natale per genitori e parenti che vogliono rimanere in contatto con amici e famigliari anche tramite social network.

Il Doro 8035 è un vero smartphone Android con schermo da 5 pollici (1280×720 pixel) e processore Snapdragon 210. La dotazione hardware comprende inoltre 4 GB di storage (espandibili con schede microSD), fotocamere da 5 e 2 megapixel, connettività WiFi, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, radio FM, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 2.500 mAh che offre un’autonomia fino a 15 ore in conversazione e 550 ore in standby. Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat. Gli utenti possono scegliere due interfacce, una standard simile al launcher originale con icone più grandi, e una facile per coloro che non hanno mai usato uno smartphone.

Il produttore svedese ha comunque aggiunto una guida passo-passo che illustra le principali funzionalità. Lo smartphone emette un suono forte e chiaro, permette di regolare la dimensione dei caratteri e supporta le protesi acustiche. Sono presenti anche un pulsante di emergenza, l’app TeamViewer per la gestione remota e Google Assistant. Il prezzo del Doro 8035 è 199,90 euro.

Il Doro 7060 è invece un telefono a conchiglia con ampio display e tasti di grandi dimensioni. Il dispositivo supporta la tecnologia VoLTE, quindi è possibile effettuare le chiamate su rete 4G che offrono una qualità audio superiore. Il telefono possiede una semplice interfaccia che consente l’accesso rapido a noti servizi, tra cui WhatsApp, Facebook, Google Maps, Google Search e YouTube. Il prezzo del Doro 7060 è 99,99 euro.