Hive Active Heating riscalda al momento giusto

Antonino Caffo,

La maggior parte dei termostati connessi odierni fa una cosa: permette di riscaldare l’appartamento secondo le esigenze, anche dinamiche, degli inquilini. Con tali premesse di base, è sempre molto difficile scegliere questo o quel prodotto, riducendo quasi la totalità della propensione a design e forme. Se da un lato Nest ha contribuito a ridisegnare l’aspetto del vecchio termostato, altri, come Hive, hanno puntato maggiormente sulle funzionalità, senza tralasciare un elemento essenziale della smart home: la progettazione.

Il più recente Acive Heating di Hive va proprio in questa direzione. L’obiettivo è di integrare il più possibile le ultime tecnologie in fatto di domotica con dimensioni peculiari, tali da distinguere l’oggetto da quelli della concorrenza. E Hive c’è riuscita, con un termostato lineare e ibrido, sotto alcuni punti di vista. Il motivo?

Vada per il display che mostra, solo in alcune zone, le informazioni fondamentali del riscaldamento e temperatura, ma il grosso delle operazioni avviene tramite quattro accessi fisici: la rotella di regolazione, il pulsante del menu, conferma, indietro. Potrebbe sembrare tutto molto anacronistico ma in questo modo Active Heating si pone nel mezzo dell’offerta odierna, l’ideale per chi non vorrebbe abbandonare l’analogico del termostato in uso ma nemmeno tuffarsi nel tutto-touch di gdget come il Nest Learning Thermostat.

Come gli altri, Hive Active Heating funzionerà senza problemi con la maggior parte delle caldaie, sia centralizzate che non. Anzi, gode anche di una caratteristica interessante, declinata nell’opportunità di gestire anche un serbatoio di acqua calda collegato all’impianto, magari per casi di necessità. E non solo: quando la temperatura, all’interno della casa, scende sotto i 7°C, Frost Protection accende il riscaldamento per evitare che i tubi si congelino. L’ecosistema Hive supporta anche gli assistenti vocali di Amazon sugli Echo, grazie alle skill installabili e, si spera, approderà presto anche su Google Home. Il termostato è disponibile online sul sito ufficiale di Hive al prezzo consigliato di 219 euro.