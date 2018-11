Iliad, continua l’offerta Giga 50 a 7,99 euro

Filippo Vendrame,

Iliad ha deciso di continuare a commercializzare sino a nuova comunicazione l’offerta Giga 50 che propone chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 7,99 euro al mese. Inizialmente, questa speciale tariffa era stata presentata come un’offerta dedicata alle sole prime 500 mila sottoscrizioni. Visto il suo grande successo, l’operatore francese ha deciso di prorogarla a tempo indeterminato.

Anche i ritardatari, dunque, potranno ancora sottoscrivere questa tariffa. Tuttavia, visto che Iliad non ha specificato quanto la tariffa rimarrà ancora disponibile, il suggerimento per gli interessati è quello di affrettarsi per non perdere l’occasione di potervi aderire. Si ricorda che Giga 50 prevede un costo di attivazione pari a 9,99 euro. L’acquisto della SIM prevede anche il pagamento immediato del primo mese di canone. Giga 50 di Iliad offre anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile), nessun vincolo con prezzo garantito per sempre e numerosi servizi aggiuntivi a costo zero come la segreteria telefonica, il servizio hotspot, l’avviso di chiamata e tanto altro.

In roaming in Europa, i clienti di Iliad potranno disporre senza limiti del traffico voce e degli SMS. Per quanto riguarda i dati, potranno sfruttare 4GB di traffico Internet. La nuova offerta di Iliad è già sottoscrivibile sia online che attraverso i Simbox o gli store ufficiali dell’operatore.

Rimane ancora attivabile Iliad Giga 40 che propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di traffico Internet 4G a 6,99 euro al mese ed Iliad Voce che offre chiamate illimitate, SMS illimitati a 40 MB di traffico Internet 4G a 4,99 euro al mese.

Iliad ha anche condiviso i suoi ultimi dati fiscali da cui emerge che l’operatore francese ha superato i 2.230.000 utenti al 30 settembre 2018. Trattasi di un risultato molto positivo visto che Iliad è presente in Italia da pochissimi mesi.