Nokia 106, feature phone essenziale

Luca Colantuoni,

HMD Global non offre solo smartphone Android per ogni fascia di prezzo, ma nel suo catalogo sono presenti anche i cosiddetti feature phone, ovvero la categoria di dispositivi che aveva permesso alla vecchia proprietà di diventare il maggior produttore mondiale. L’azienda finlandese ha annunciato il nuovo Nokia 106, erede dell’omonimo modello del 2013 con caratteristiche simili al Nokia 105.

Il Nokia 106 possiede un telaio in policarbonato resistente ai graffi. La forma curva dei lati permette una presa più salda e facilità l’uso della tastiera con il pollice. Lo schermo TFT ha una diagonale di 1,8 pollici e una risoluzione QQVGA (160×128 pixel). La dotazione hardware comprende un processore MediaTek MT6261D e 4 MB di RAM. Il produttore non specifica la dimensione dello storage, ma è ipotizzabile la presenza di 4 MB di memoria flash, come nel Nokia 105. Il feature phone supporta unicamente le reti GSM (900/1800 MHz) e permette di usare due SIM.

Non mancano il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM, la torcia a LED e la porta micro USB 2.0. La batteria rimovibile ha una capacità di 800 mAh e offre un’autonomia massima di circa 16 ore in conversazione e 21 giorni in standby. Dimensioni e peso sono 111.15×49,5×14,4 millimetri e 70,2 grammi (batteria inclusa). Il sistema operativo non è noto, ma potrebbe essere Nokia Series 30+.

HMD Global ha preinstallato diversi giochi, tra cui Snake Xenzia, Nitro Racing, Danger Dash e Tetris. L’utente può memorizzare fino a 2.000 contatti e 500 messaggi. Il Nokia è disponibile nella colorazione Dark Grey (grigio scuro). Il prezzo è 18 dollari. Considerate le tasse italiane, il telefono dovrebbe costare circa 30 euro nel nostro paese. Il produttore ha inoltre annunciato due nuovi colori (Dark Blue e Light Grey) per il Nokia 230.