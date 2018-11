Pes League, due italiani al Celtic Glasgow

Marco Locatelli,

Il calciomercato offre grandi sorprese, anche negli eSport. Proprio così: due pro gamer italiani di PES 2019 sono stati infatti chiamati alla corte del Celtic Glasgow per gareggiare nel campionato eSport eFootball Pro che si disputerà, gamepad alla mano, con PES 2019.

I due celebri campioni eSport italiani della PES League Ettore “Ettorito97” Giannuzzi (Campione del mondo in carica delle specialità 1v1 e 3v3 di PES) e il compagno di squadra Luca “Il Distruttore-44” Tubelli (Campione del Mondo in carica della specialità 3v3 di PES) sono stati ingaggiati ufficialmente dal Celtic Glasgow (la squadra di calcio campione in carica del Campionato Scozzese) come atleti per la loro squadra eSport: CELTIC FC eSPORTS per competere nel campionato eSport eFootball Pro che si disputerà con PES 2019.

L’universo eSport di PES diventa sempre più vivace: è di ieri infatti la notizia che il Nantes FC si unirà al Barcellona, Schalke 04, Monaco, Boavista e, appunto, Celtic nella partecipazione alla prima edizione della eFootball.Pro, torneo di PES 2019 dedicato ai club professionistici.

Il Celtic, squadra campione in carica del campionato scozzese di massima serie (la Scottish Premiership), ha inoltre siglato un accordo di partnership con Konami per PES 2019 lo scorso luglio, il che ha portato anche alla distribuzione di una edizione limitata del gioco dedicata al top team scozzese, a tiratura limitata. Trattasi di PES 2019 Celtic Edition prodotto in sole 1000 copie e che include DLC e contenuti speciali.

Non solo: questo accordo ha permesso ai ragazzi di Konami di ricreare i calciatori del Celtic in maniera più certosina possibile grazie all’ausilio della tecnologia del motion capture. Insieme al Celtic, che ha vinto sette scudetti di fila, su PES sbarca per la prima volta il campionato scozzese, di cui Konami ha acquistato la licenza ufficiale comprese quelle delle dodici società che ne fanno parte. Ricordiamo che PES 2019 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 30 agosto.