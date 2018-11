Singles’ Day, vendite record per Honor

Luca Colantuoni,

Honor ha annunciato di aver ottenuto un importante risultato durante il Singles’ Day, una festa molto popolare tra i giovani single cinesi che si celebra ogni anno l’11 novembre. Il produttore è stato il primo brand in termini di vendite e ricavi nella categoria smartphone su Tmall.com e JD.com, le due maggiori piattaforme di e-commerce in Cina.

Honor è un marchio molto apprezzato dai giovani, in quanto offre smartphone con un design molto gradevole, elevata qualità costruttiva e soprattutto prezzi inferiori a quelli della concorrenza, a parità di dotazione hardware. I dispositivi Honor hanno aiutato Huawei a superare Apple e raggiungere il secondo posto nella top 5 dei produttori mondiali. Il brand è molto popolare anche in altri paesi asiatici. In Indonesia, ad esempio, è diventato il best seller nella categoria Mobile e nella categoria Elettronica su shopee.com, vendendo oltre 8.000 unità in 80 minuti durante il Singles’ Day.

Il recente Honor Magic 2 è stato lo smartphone più venduto nella fascia di prezzo 4.000-5.000 yuan (580-720 dollari) su Tmall.com e JD.com. Caratteristica peculiare del dispositivo è lo schermo slider da 6,39 pollici che nasconde le tre fotocamere frontali, due delle quali utilizzate per il riconoscimento facciale 3D.

Galleria di immagini: Honor View 10 Lite, immagini dello smartphone

In India, durante il periodo della festa Diwali, sono stati venduti oltre un milione di unità di prodotti Honor con un aumento del 300% rispetto al 2017. I prodotti più popolari sono stati Honor 9N e Honor 8X (noto in Italia come Honor View 10 Lite). Quest’ultimo modello ha riscontrato un enorme successo con oltre sei milioni di unità vendute in tutto il mondo. Il produttore cinese continuerà a crescere nel corso dei prossimi mesi. Il 21 novembre verrà annunciato il nuovo Honor 10 Lite, successore del famoso Honor 9 Lite.

