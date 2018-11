TheFork, il Black Friday anche al ristorante

Filippo Vendrame,

Il Black Friday e pure il Cyber Monday arrivano nei ristornanti. TheFork, la nota applicazione per dispositivi iOS d Android attraverso la quale le persone possono prenotare online i ristoranti, ha lanciato proprio un’iniziativa promozionale interessante dedicata al Black Friday e al Cyber Monday. Trattasi di una speciale edizione degli Yummy Days. Dal 23 al 26 novembre su tutte le prenotazioni fatte in ristoranti italiani dall’applicazione di TheFork si guadagnerà il doppio degli yums, i punti fedeltà del servizio di prenotazione online dei ristoranti.

Basterà dunque prenotare un ristorante in Italia sull’app di TheFork durante il periodo in oggetto per ottenere 200 yums invece dei consueti 100. Quanti più ristoranti si prenotano, tanti più punti fedeltà si accumulano. La data del pasto può essere successiva al 26 novembre, ma per ottenere i punti la prenotazione dovrà essere onorata. L’offerta vale anche per le prenotazioni dei ristoranti scontati. Si ricorda che Gli Yums sono i punti fedeltà che si accumulano prenotando con TheFork. Una volta raggiunta una certa soglia, gli utenti possono spenderli convertendoli in sconti fedeltà presso i ristoranti aderenti al programma.

1000 yums corrispondono a uno sconto di 20 euro, mentre 2000 Yums corrispondono a uno sconto di 50 euro. Maggiori informazioni sul programma fedeltà di TheFork sono disponibili all’interno di una pagina del sito ufficiale del servizio.

Per il Black Friday ed il Cyber Monday, dunque, una promozione curiosa ed alternativa che premia chi è solito prenotare online i pranzi e le cene presso i ristoranti.