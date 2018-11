Vodafone TOBi, 2 GB gratis per il suo compleanno

Filippo Vendrame,

TOBi, l’assistente digitale di Vodafone, compie un anno e l’operatore ha deciso di festeggiare questa prima ricorrenza con un regalo dedicato a tutti i suoi clienti che sicuramente risulterà molto gradito. L’operatore ha, dunque, deciso di regalare 2 GB di traffico Internet extra da utilizzare nell’arco di due giorni. La promozione offerta, però, non sarà automaticamente attivata da Vodafone. I clienti dell’operatore dovranno entrare nella chat con TOBi e fargli gli auguri. Come ringraziamento, TOBi offrirà “Happy 2 Giga” in omaggio.

L’assistente digitale TOBi è presente all’interno dell’applicazione My Vodafone, sul sito di Vodafone, all’interno di Facebook Messenger e su Alexa. Una volta che la promozione sarà effettivamente attivata all’interno della SIM del cliente, Vodafone invierà una notifica mediante un SMS. L’attivazione può richiedere sino a 48 ore. Da quel momento sarà possibile utilizzare i 2 GB di traffico extra. Al termine dei due giorni d’utilizzo, l’offerta si disattiverà automaticamente. Questo bonus di traffico ha la priorità rispetto a quello presente all’interno dell’offerta tariffaria del cliente.

Il traffico incluso in Happy 2 Giga può essere consumato utilizzando gli APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it. TOBi, si ricorda, è un potente strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare il servizio di assistenza che Vodafone offre ai suoi clienti. Più nel dettaglio, TOBi è in grado di rispondere alle domande più semplici ed immediate dei clienti, garantendo, così, un servizio di assistenza sempre attivo ad ogni ora del giorno. Nel caso il cliente ponesse una domanda al di fuori delle competenze di TOBi, l’assistente digitale metterà in comunicazione il cliente con un operatore umano.

Questo assistente è anche in grado di imparare dai suoi errori in maniera tale da migliorare il suo modo di interazione con le persone in base a come la chiamata si evolve.