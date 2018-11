Wizards Unite, trailer del Pokemon Go dei maghetti

Marco Locatelli,

Warner Bros ha pubblicato oggi il trailer di lancio di Harry Potter: Wizards Unite, un titolo per smartphone e tablet basato sulla realtà aumentata e che è stato sviluppato da Niantic, la stessa software house diventata famosa in tutto il mondo per aver realizzato il fenomeno Pokémon Go.

Il gioco, che porta il mondo della magia potteriana nelle mani (o meglio, negli smartphone) degli appassionati di libri e film, è previsto per il 2019. A lavorare allo sviluppo Niantic sarà affiancata dal team WB Games San Francisco.

Come per il congenere Pokemon Go, anche in Harry Potter: Wizards Unite i videogiocatori potranno esplorare il mondo di gioco reale per scovare misteri proposti dal gioco, lanciare magie e incontrare animali fantastici e alcuni dei personaggi che i fan del maghetto hanno imparato ad amare leggendo i libri di J.K. Rowling.

Il trailer non fornisce dettagli rilevanti dal punto di vista del gameplay se non innalzare il livello di hype per gli appassionati dell’universo magico di Harry Potter.

Oltre al video, che potete vedere sopra, esiste già anche un sito web ufficiale che fornisce qualche informazione e indizio in più su quello che sarà il nuovo capitolo di Harry Potter firmato Niantic.

Harry Potter: Wizards Unite fa parte dell’universo Portkey Games, etichetta videoludica dedicata alla creazione di nuovi videogiochi ed esperienze mobili che pongono il giocatore al centro di un’avventura completamente personalizzata e ispirata alle storie originali di J.K. Rowling.