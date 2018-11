ASUS ZenFone Max (M2), due modelli in arrivo?

Luca Colantuoni,

ASUS dovrebbe annunciare entro fine mese due nuovi smartphone di fascia media. Secondo un noto leaker, il produttore taiwanese svelerà gli ZenFone Max (M2) e ZenFone Max Pro (M2). La principale differenza sarà probabilmente rappresentata dal processore integrato e dal numero di fotocamere posteriori. Ulteriori dettagli potrebbero trapelare nei prossimi giorni.

La serie ZenFone Max (M1) è nota principalmente per due motivi. Lo ZenFone Max Plus (M1) è stato il primo smartphone ASUS con schermo 18:9, mentre lo ZenFone Max Pro (M1) è al momento l’unico del catalogo con Android stock. La serie ZenFone Max (M2) conserverà ancora il rapporto di aspetto 18:9 (quindi niente notch), ma verrà migliorata la dotazione hardware. Non ci sono però conferme sull’interfaccia del sistema operativo.

Entrambi dovrebbero avere un telaio in alluminio, uno schermo da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e 4 GB di RAM. Per lo ZenFone Max (M2) si prevedono il processore octa core Snapdragon 636, 32/64 GB di memoria flash (espandibili con schede microSD) e doppia fotocamera posteriore. Lo ZenFone Max Pro (M2) dovrebbe integrare un processore octa core Snapdragon 660 e 64/128 GB di storage. Questo modello potrebbe essere il primo del produttore taiwanese con tre fotocamere posteriori, una della quali con sensore da 13 megapixel.

Come sempre le specifiche (in particolare RAM e storage) varieranno in base al paese in cui saranno distribuiti. Lo stesso leaker non conferma al 100% le informazioni ricevute dalla sua fonte. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo. La serie precedente è disponibile in Italia, quindi anche gli ZenFone Max (M2) arriveranno nel nostro paese. I prezzi dovrebbero essere compresi tra 250 e 300 euro.