Black Friday Honor, sconti e promozioni

Filippo Vendrame,

Honor ha annunciato il suo Black Friday 2018. Il ben noto costruttore di smartphone ha deciso di bruciare i tempi e di condividere con largo anticipo con i suoi clienti la sua iniziativa speciale per il venerdì nero dello shopping. Dal 23 novembre al 26 novembre, il costruttore proporrà sconti su molti dei suoi prodotti. La promozione riguarda, dunque, anche la ricorrenza del Cyber Monday. Purtroppo, al momento Honor non ha voluto condividere ulteriori dettagli della sua promozione.

Questo significa che la società non ha evidenziato quali saranno i prodotti in offerta e il livello di scontistica che sarà applicato. Lecito, comunque, ipotizzare che le offerte riguarderanno alcuni dei migliori smartphone di Honor come, per esempio, l’Honor 9 Premium, l’Honor 10 View Lite, l’Honor Play e l’Honor 9 Lite. Promozioni che potrebbero allargarsi anche agli accessori come gli auricolari o ai gadget come le smartband di Honor. Un Black Friday che si preannuncia molto interessante e ricco di opportunità. Tutti i prodotti di Honor da sempre si mettono in luce per un eccellente rapporto qualità prezzo.

Grazie alle offerte per il venerdì nero dello shopping, gli interessati potranno acquistare alcuni dei prodotti Honor ad un prezzo ancora più conveniente. Il suggerimento, dunque, è quello di tenere sotto controllo la vetrina del Black Friday di Honor per scoprire cosa la società cinese ha in serbo per tutti i suoi clienti.

Il Black Friday 2018, dunque, ogni giorno diventa sempre più interessante. Molti brand e molto negozi stanno annunciando iniziative sempre più accattivanti che renderanno il venerdì nero dello shopping un appuntamento ricco di offerte e di sconti.