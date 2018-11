Command & Conquer, annunciato il remaster

Matteo Tontini,

La serie classica di RTS di Electronic Arts, Command & Conquer, sarà rimasterizzata per piattaforme moderne.

Ad annunciarlo EA stessa, che ha confermato nelle scorse ore non solo il remaster del gioco originale ma anche del suo prequel/sequel, Command & Conquer: Red Alert. I titoli verranno rivisti in 4K grazie all’aiuto di Petroglyph Games (sviluppatore di giochi di strategia come Grey Goo, Star Wars: Empire at War e Guardians of Graxia). Lo studio è anche sede di “molti degli ex membri di Westwood Studios, e di alcuni degli sviluppatori più influenti del team del Command & Conquer originale del 1995”.

Il direttore artistico di EA, Jim Vessella, ha scritto in un post su EA.com:

Joe Bostic è noto per essere il co-creatore di C&C, avendo anche lavorato come capo programmatore di Tiberian Dawn e Red Alert. Steve Tall si è unito a Joe come programmatore capo di Red Alert e Mike Legg ha contribuito a tutte le forme dei sistemi audio di Westwood, essendo stato dipendente dello studio dal 1986! Tutti e tre i membri hanno contribuito alla partenza di Petroglyph Games nel 2003, dopo la chiusura di Westwood, e sono stati raggiunti da un gruppo di veterani sviluppatori di RTS.

Anche il compositore della serie, Frank Klepacki, lavorerà anche al progetto, in qualità di compositore e direttore audio. Command & Conquer: Tiberian Dawn e Command & Conquer: Red Alert verranno lanciati come una singola raccolta rimasterizzata (senza microtransazioni, a detta di EA) e includeranno anche le espansioni Covert Ops, Counterstrike e Aftermath. Non bisogna tuttavia aspettarsi che la collection sia disponibile tanto presto: Vessella ha dichiarato che lo sviluppo non è ancora iniziato.

La serie Command & Conquer ha preso il via nel 1995. EA pubblicherà un nuovo gioco appartenente al franchise, intitolato Command & Conquer: Rivals, questo dicembre per Android e iOS.