Facebook Messenger, come cancellare un messaggio

Candido Romano,

Facebook Messenger permette la cancellazione dei messaggi. Una nuova funzionalità di cui si parla da tempo, ora disponibile per alcuni Paesi selezionati. Purtroppo tra questi non c’è l’Italia, per ora è disponibile solo in Bolivia, Colombia, Lituania e Polonia sia per Android che per iOS, ma pare sia imminente l’arrivo anche per altre nazioni. Un portavoce ha riferito a TechCrunch che la società prevede un rollout globale il prima possibile.

Una funzionalità già presente da tempo su un’altra popolare applicazione di messaggistica istantanea del roster che fa capo a Mark Zuckerberg: WhatsApp. Questa però è più generosa, permettendo agli utenti di cancellare i messaggi entro un’ora, mentre il limite massimo di Facebook Messenger è di soli 10 minuti.

Gli utenti si chiedono quindi come cancellare un messaggio da Facebook Messenger. L’azione è piuttosto semplice, basta selezionare il messaggio che si vuole cancellare e scegliere la voce “Rimuovi per tutti”. Al suo posto l0utente vede poi un messaggio di avvenuta cancellazione, come si può vedere dall’immagine.

Cancellato questo non ci sarà più traccia del suo contenuto e nessuno potrà più vederlo. Facebook non ha scelto un intervallo di tempo più lungo per evitare l’incoraggiamento di atti di cyberbullismo (come se questi non avvenissero anche su WhatsApp, ndr). Il social network inoltre ha spiegato anche che i messaggi cancellati in realtà rimarranno nei server della società per un po’ di tempo, sempre per scongiurare eventuali abusi. I dipendenti Facebook potranno verificare quindi le segnalazioni e se necessario prendere provvedimenti.

La cancellazione dei messaggi su Facebook Messenger è solo il primo passo di una serie di novità in arrivo, come la cancellazione di intere conversazioni non crittografie dopo un certo arco di tempo. Si attende l’arrivo in Italia, nel frattempo l’app è stata decisamente semplificata con l’arrivo di Facebook Messenger 4, qui tutte le novità.