Fortnite, V-Buck agli utenti bannati per sbaglio

Marco Locatelli,

Dopo la grande epurazione dei giorni scorsi su Fortnite, avvenuta per errore un po’ in tutto il mondo, ora Epic Games sta cercando di porre rimedio facendo dei regali agli utenti del suo battle royale.

Un errore a cui ovviamente il publisher americano è corsa immediatamente ai ripari riattivando tutti gli account bannati, ma ha fatto anche di più. Evidentemente per farsi perdonare, Epic Games sta regalando ai giocatori esiliati senza motivo 2.000 V-Buck.

Un bel malloppo per gli utenti riattivati, che al ritorno nel battle royale di Epic Games si sono ritrovati ben 2000 V-Buck accreditati sul proprio credito di gioco. Un malloppo che equivale a 20 euro in denaro reale, che permettono di fare acquisti in game come, ad esempio, skin di livello leggendario o anche diversi oggetti di livello inferiore.

Difficile perdonare Epic Games per una svista del genere, ma di fronte ad un regalo tanto generoso siamo quasi sicuri che gli utenti bannati per errore – ma poi immediatamente riattivati – chiuderanno un occhio, perdonando il publisher di Fortnite. Sono moltissime sui social le segnalazioni di utenti che hanno ricevuto il regalino di Epic Games.

Ancora non è chiaro il motivo per cui Epic Games ha bannato tutti quegli utenti per errore. Ricordiamo che oggi è stato pubblicato l’aggiornamento 6.30 che introduce la nuova arma Torretta Montata e la modalità a tempo Battaglie per il Cibo. Inoltre con l’ultimo aggiornamento di Xbox One, a partire da oggi Fornite potrà essere giocata con mouse e tastiera anche sulla console Microsoft. Una soluzione che permetterà sicuramente agli utenti Xbox One di giocare al battle royale fenomeno del momento con molta più precisione e controllo rispetto all’esperienza con il meno preciso gamepad.

Insieme a Fortnite supporteranno mouse e tastiera su Xbox One anche Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Vermintide 2, War Thunder, X-Morph Defense, Children of Morta, Dayz, Minion Master, Moonlighter, Vigor, Warface e Wargroove.