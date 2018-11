Honor 10 Lite, annuncio il 21 novembre

Luca Colantuoni,

Honor continua ad ottenere successi di vendite e riconoscimenti dalla stampa specializzata, grazie alla qualità e soprattutto ai prezzi dei suoi smartphone. Il produttore cinese si appresa ad annunciare un nuovo modello di fascia media, ovvero Honor 10 Lite. Il debutto è fissato per il prossimo 21 novembre.

Come si può dedurre dal nome, lo smartphone è il successore dell’attuale Honor 9 Lite e la versione più economica del top di gamma Honor 10. Anche Honor 10 Lite avrà una cover posteriore in vetro con gradazioni cromatiche (i colori base sono blu e rosa). Il modulo fotografico posteriore ricorda chiaramente il View 10 Lite con due lenti disposte in verticale nell’angolo superiore sinistro.

Secondo quanto riportano da TENAA, l’ente che certifica gli smartphone in Cina, Honor 10 Lite ha uno schermo da 6,21 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Il rapporto di aspetto 19.5:9 indica la presenza del notch (waterdrop) che ospita la fotocamera frontale da 24 megapixel. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel. Quest’ultimo viene sfruttato per catturare l’informazione sulla profondità e applicare l’effetto bokeh.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 710, 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro e la batteria da 3.320 mAh. Non ci sono informazioni sul tipo di porta USB né sulla presenza o meno del jack audio da 3,5 millimetri.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Dimensioni e peso sono 154,8×73,64×7,95 millimetri e 162 grammi, rispettivamente. Per la conferma ufficiale non resta che attendere la presentazione del 21 novembre.