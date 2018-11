Instagram ora dice il tempo trascorso nell’app

Candido Romano,

Instagram ora offre un nuovo strumento a tutti gli utenti che permette di misurare quanto tempo si trascorre all’interno dell’app. Solo l’anno scorso questa applicazione per la condivisione di immagini e video era stata decretata da una ricerca come quella che danneggia di più la salute mentale e a quanto pare una funzione del genere potrebbe tenere sotto controllo l’utilizzo, se l’utente davvero lo vuole.

La nuova funzionalità è in distribuzione e in realtà è stata già anticipata più volte negli ultimi mesi. Viene chiamata “Your Activity”, in Italia molto probabilmente Le tue attività, già disponibile per alcuni utenti che la stanno già testando. Uno strumento potenzialmente utile per impostare dei limiti di tempo giornalieri, tra le altre cose.

Per accedere al tempo trascorso bisognerà andare nel proprio profilo, aprire il menù hamburger e fare tap sulla tab “Your Activity”. Se non la si vede è perché non è ancora disponibile l’aggiornamento per il proprio dispositivo, ma con tutta probabilità arriverà a breve. Una volta entrati si avranno varie possibilità, eccole tutte:

Si possono vedere i minuti trascorsi effettivamente all’interno dell’app durante l’ultima settimana

Si può impostare un promemoria che avvisa l’utente di aver raggiunto il limite di tempos scelto, una sorta di auto imposizione per non abusare di Instagram

Si può anche decidere di non ricevere le notifiche push per un determinato lasso di tempo, che può variare dai 15 minuti alle 8 ore, per esempio durante la notte o quando si dorme

Purtroppo non sono chiare le tempistiche di distribuzione a livello globale, ma è sicuro che tale funzione sarà in futuro disponibile anche nell’app di Facebook, sia in versione Android che in quella iOS.