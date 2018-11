Natale, le proposte high tech di Hisense e Neato

Filippo Vendrame,

Il Natale si avvicina rapidamente e con esso la frenetica corsa ai regali da fare agli amici ed ai parenti. Hisense e Neato provano ad alleggerire la febbre da shopping natalizio proponendo una serie di prodotti da mettere sotto l’albero. Hisense propone i suoi televisori di ultima generazione, perfetti per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica.

Per esempio, la serie U7 ULED TV si compone dei modelli da 65 pollici, 55 pollici e 50 pollici, e si distingue per il suo design e per la sua tecnologia. Questi modelli sono dotati del sistema Elite Backlight che combina le avanzate tecnologie proprietarie per la gestione del contrasto e retroilluminazione. Sono presenti anche le tecnologie Ultra Dimming, Precision Brightness Process, Peaking Brightness Process e Backlight Scanning. Inoltre, il processore proprietario Hisense Hi-View Engine regola: il colore, il contrasto e il movimento, ottimizzando la qualità delle immagini. Presenti anche HDR Perfect, Ultra Motion, Cinema Sound e la piattaforma Smart Vidaa U, gestibile anche in questo caso con l’applicazione RemoteNow.

Capitolo prezzi. Il TV H65U7A è disponibile al prezzo consigliato di 1299 euro, il TV H55U7A al prezzo di 799 euro e il modello H50U7A al prezzo di 699 euro.

Neato, invece, punta a rendere la casa più smart grazie ai suoi robot per le pulizie domestiche. Neato Botvac D7 Connected, per esempio, implementa la tecnologia di mappatura e navigazione LaserSmart, che gli permette di pulire anche al buio. Inoltre, il Botvac D7 Connected è compatibile con IFTTT e i dispositivi della smart home, offrendo ai clienti una ancora maggiore flessibilità e comodità dando loro il pieno controllo del proprio robot e aprendo così la strada alla casa intelligente connessa. Prezzo di 899 euro.

Neato Botvac D4 Connected include la funzionalità di mappatura e navigazione LaserSmart per la migliore copertura di pulizia nel settore. Questo robot intelligente è dotato delle linee virtuali “No-Go” che permettono di indicare al proprio robot dove non andare, mettendo così l’utente nel pieno controllo del suo dispositivo. Prezzo di 529 euro.

Neato Botvac D6 Connected porta l’esperienza con il robot aspirapolvere ad un livello superiore. Quetso robot dispone anche della funzione Multiple Floor Plan con le “No-Go Lines” permettendo così a chi possiede una casa su più livelli di creare una mappatura diversa per ogni piano, offrendo ai consumatori maggiore libertà e flessibilità di creare un programma di pulizia della casa più personalizzato.

Prezzo di 729 euro.

Infine, se l’obiettivo è quello di rendere la casa smart, 1Control offre SOLO, un dispositivo intelligente che trasforma lo smartphone in un telecomando apri-cancello. È disponibile anche una versione potenziata, il SOLO Pro. Questo dispositivo permette di condividere con amici o parenti l’apertura del tuo telecomando in modo semplice ed immediato. Prezzi a partire da 99 euro.