Panasonic, tanti regali acquistando una nuova TV

Filippo Vendrame,

Panasonic ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa promozionale che mette al centro i suoi smart TV 4K della gamma 2018. Dal 22 novembre e sino al successivo 24 dicembre, acquistando un televisore Panasonic, le persone potranno ottenere in omaggio un altro prodotto premium Panasonic a scelta tra un ampio e variegato catalogo di premi prestigiosi in ambito audio/video, cooking e men care.

I regali varieranno in base al televisore acquistato. Per esempio, con l’acquisto di un Panasonic TV OLED 4K 77EZ1000, 65/55FZ950 o 65/55FZ800, le persone potranno selezionare un omaggio a scelta tra: uno Slow-Juicer L500, una Soundbar HTB250, un Forno Microonde K36H, un paio di Cuffie bluetooth HTX80, uno Shaver LL21 o, addirittura, un ulteriore TV da 40 pollici, il modello 40FS503. Acquistando, invece, un Panasonic Smart TV LED 4K della Serie FX780 o FX740 sarà possibile scegliere un prodotto Panasonic in omaggio tra: una Soundbar HTB250, un Forno Microonde K36H, un paio di Cuffie bluetooth HTX80 o uno Shaver LL21.

Infine, comprando un TV Panasonic della Serie FX6 sarà possibile scegliere un prodotto Panasonic in omaggio tra: un paio di Cuffie bluetooth HTX80 o uno Shaver LL21. Richiedere il premio è davvero molto semplice. Dopo l’acquisto di uno dei TV in promozione, le persone non dovranno fare altro che collegarsi al sito della promozione per compilare l’apposito form di registrazione, allegare foto dello scontrino e scegliere il proprio regalo. Il prodotto in omaggio sarà recapitato direttamente a casa.

In vista dello shopping natalizio, trattasi di una promozione sicuramente molto appetibile ed interessante. Maggiori informazioni sulle meccaniche dell’offerta direttamente all’interno del sito ufficiale di Panasonic.