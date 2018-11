Pokémon Go, con Maratuova le evoluzioni di Sinnoh

Marco Locatelli,

Nuovo evento per Pokémon Go che è attivo dalle 22.00 di ieri sera, 14 novembre, è resterà attivo fino alle 22.00 del 27 novembre. Stiamo parlando di Maratuova, iniziativa durante la quale gli allenatori virtuali potranno trovare creature come Rhyorn, Magby e Porygon nelle uova da 2 km e sarà possibile ottenere la Pietra Sinnoh.

Partiamo con la Pietra Sinnoh. Durante questo nuovo evento, Niantic ha introdotto all’interno di Pokemon Go la possibilità di ottenere le evoluzioni dei Pokemon di quarta generazione, il cui stadio precedente è stato introdotto nella regione di Hoenn (terza generazione), che si potranno appunto avere tramite la Pietra Sinnoh.

Di seguito le evoluzioni disponibili: Roserade (evoluzione di Roselia); Magmortar (evoluzione di Magmar); Electrivire (evoluzione di Electabuzz); Weavile (evoluzione di Sneasel);Mismagius (evoluzione di Misdreavus)Weavile (evoluzione di Sneasel); Honchkrow (evoluzione di Murkrow);Togekiss (evoluzione di Togetic);Porygon-Z (evoluzione di Porygon 2);Dusknoir (evoluzione di Dusclops);Rhyperior (evoluzione di Rhydon).

Tutti i Pokémon di cui sopra si possono evolvere al costo di 100 caramelle e una Pietra Sinnoh. Mentre Togepi, Rhyhorn, Porygon e Duskull si possono far evolvere a solo 25 caramelle anziché 50.

Ma come ottenere la Pietra di Sinnoh? Sembra che, al momento, questo speciale oggetto sia ottenibile solo come ricompensa settimanale tramite le scoperte straordinarie. Inoltre durante questo evneto si potrà trovare anche il Pokémon elettrico Elekid cromatico.

Sempre in tema uova, ricordiamo una nuova importante novità rilasciata pochi giorni fa: la Sincroavventura, nuva funzione che permetterà finalmente ai giocatori di registrare la distanza percorsa a piedi senza avere obbligatoriamente il gioco in esecuzione o possedere Pokémon GO Plus. Per calcolare i chilometri percorsi, Sincroavventura si connetterrà all’app Salute sui dispositivi Apple e a Google Fit su Android, e sarà attivabile a discrezione da parte dei giocatori.