Arriva in Italia Asus RT-AX88U

Presentato più di un anno fa, all’IFA 2017, Asus ha finalmente reso disponibile in Italia il suo nuovo router, RT-AX88U. Il dispositivo è uno dei primi con supporto al protocollo Wi-Fi 802.11ax e ad essere controllato da un processore quad-core a 64 bit. La connettività è garantita, oltre che dal wireless in uscita, da due porte USB in ingresso e ben otto porte Gigabit Lan. In teoria, l’RT-AX88U dovrebbe essere in grado di raggiungere una velocità di di 6000 Mbit/s, risultato dei 1148 Mbit/s su banda 2,4 GHz e 4.804 Mbit/s su banda a ​​5 GHz.

Oltre ai tecnicismi, ci sono a bordo del router delle funzionalità che interesseranno anche gli utenti medi, meno avvezzi a perdersi tra specifiche e caratteristiche d fondo. Ad esempio la QoS adattiva, che dà priorità ai pacchetti di gioco per garantire maggiore fluidità e stabilità. Inoltre, l’integrazione del programma wtfast, in grado di trovare il percorso più breve verso il server di gioco, riducendo al minimo il tempo di ping e la perdita di pacchetti, unita all’opzione di una VPN integrata.

Ma come anticipato, a livello tecnologico la vera novità è l’11ax. Lo standard funziona su bande a 2,4 e 5,0 GHz ed è un successore dell’802.11ac. La promessa è quella di avere concreti miglioramenti nell’affidabilità e nella velocità, con basse esperienze di latenza. Secondo quanto spiegato da Asus:

Lo standard Wi-Fi 802.11ax aiuta anche a migliorare la durata della batteria dei dispositivi collegati. Una nuova tecnologia chiamata Target Wait Time (TWT) consente di programmare le trasmissioni, in modo che i dispositivi collegati possano entrare in modalità sleep per periodi più lunghi, prolungando notevolmente la durata della batteria (fino a 7 volte). 802.11ax è pienamente compatibile con quelli precedenti, in modo che gli utenti possano connettere qualsiasi dispositivo Wi-Fi al router RT-AX88U e godere di un’esperienza di rete ottimizzata.

RT-AX88U offre in aggiunta, e a titolo gratuito, AiProtection Pro, una sorta di sicurezza di rete di livello enterprise sviluppata insieme a Trend Micro e nata per proteggere tutti i dispositivi collegati al network, compresi gli IoT. AiProtection Pro aggiorna regolarmente le proprie firme per garantire che la difesa sia sempre aggiornata,