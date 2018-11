Black Friday Google, sconti e promozioni

Filippo Vendrame,

Google lancia il suo Black Friday annunciando tutti gli sconti che proporrà a partire dal 22 di novembre. Le offerte riguarderanno i suoi smart speaker, il router Google WiFi e Chomecast. Purtroppo, niente sconti sui suoi smartphone Pixel a meno di sorprese dell’ultimo minuto. Trattasi, comunque, di offerte molto allettanti, soprattutto per chi intende entrare nel mondo degli smart speaker. Gli sconti per il Black Friday di Google sono i seguenti.

Google Home a 99 euro

a 99 euro Google Home Mini a 29 euro

a 29 euro Google WiFi a 99 euro

a 99 euro Google Chromecast Ultra a 59 euro

Gli interessati, dunque, possono iniziare a preparare la loro carta di credito in vista del lancio di queste offerte speciali che scatteranno esattamente il giorno prima del Black Friday. Non rimane, dunque, che attendere la prossima settimana per approfittare di questi sconti. Google Home e Home Mini, si ricorda, sono due smart speaker che permettono di rendere la casa più smart. Grazie ai comandi vocali, gli utenti potranno non solamente gestire musica ed ottenere informazioni, ma anche controllare eventuali dispositivi smart presenti nell’abitazione. Google Chromecast Ultra, invece, è il ben noto dispositivo che si collega alla porta HDMI della TV e che permette alle persone di trasmettere in streaming i contenuti presenti all’interno degli smartphone.

Google WiFi, infine, è un particolare router per le abitazioni nato per consentire un’ottimale gestione della connettività domestica. Può infatti essere configurato in modo tale da portare il segnale in ogni stanza o angolo, con un processo di setup semplificato così da risultare facile da installare e usare anche ai meno esperti.