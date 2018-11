Black Friday 2018: sconti sulla PS4

Filippo Vendrame,

Anche Sony Interactive Entertainment da il via in anticipo al suo Black Friday dedicandolo al mondo PlayStation. A partire da oggi 16 novembre, i giocatori potranno trovare sconti sull’abbonamento a PlayStation Plus (PS Plus) da 12 mesi e su una gamma di titoli per PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 4 PRO (PS4 PRO) acquistabili su PlayStation Store. Tra i titoli più interessanti in offerta si menzionano Marvel’s Spider-Man, Detroit: Become Human, Gran Turismo Sport, Call of Duty: Black Ops 4, EA Sports FIFA 19, Need for Speed: Payback, Assassin’s Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2: Special Edition e tanti altri.

Le offerte terminano alle 00:59 di martedì 27 novembre. Per quanto concerne l’abbonamento PlayStation Plus, questa speciale offerta è disponibile per tutti, inclusi gli utenti già membri del servizio in abbonamento. Tutto quello che sarà necessario fare è accedere al PlayStation Store (PS Store) fino alle ore 11:00 di martedì 27 novembre e sottoscrivere l’offerta. L’abbonamento scende da 59,99 euro all’anno a 47,99 euro. Sony precisa che molte altre offerte saranno annunciate nel corso dei prossimi giorni. Lecito, dunque, attendersi altri sconti e promozioni. Per tutti coloro che dispongono di una console PlayStation 4 trattasi di un’occasione da non sciupare per arricchire la propria collezione di giochi risparmiando cifre interessanti.

Inoltre, l’esortazione è quella di non perdere mai d’occhio la vetrina delle promozioni del Black Friday per il mondo PlayStation per non lasciarsi scappare qualche offerta interessante. Il Black Friday 2018 si arricchisce, dunque, di una nuova promozione molto interessante dedicata ai videogiocatori che amplia le possibilità offerte ai consumatori di poter acquistare prodotti e servizi risparmiando un po’ di soldi.