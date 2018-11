Firefox Monitor disponibile anche in italiano

Luca Colantuoni,

Mozilla aveva presentato a fine settembre il servizio Firefox Monitor che permette agli utenti di verificare se la propria password è stata rubata durante un attacco informatico. Visto il successo ottenuto dall’iniziativa, la fondazione ha deciso di aggiungere altre 26 lingue, tra cui l’italiano. Chi usa Firefox può inoltre sfruttare una comoda funzionalità che avvisa del pericolo tramite una notifica.

Firefox Monitor utilizza il database di Have I Been Pwned che raccoglie tutte le password rese pubbliche dopo un attacco informatico ai server di note aziende. Per scoprire se i propri dati personali sono stati rubati da qualche malintenzionato è sufficiente inserire l’indirizzo email. Verrà così mostrato se la password associata è inclusa in un cosiddetto “data breach”. In caso di riscontro positivo è consigliabile cambiare le credenziali di accesso o chiedere al gestore del sito di cancellare l’account.

Firefox Monitor permette anche di ricevere un rapporto completo quando si verificano nuova violazioni di dati e suggerimenti per la sicurezza. È sufficiente inserire l’indirizzo email nella schermata che viene mostrata cliccando sul link “Ottieni il tuo rapporto”. Gli utenti Firefox possono ora utilizzare una simile funzionalità direttamente nel browser. Se si visita un sito compromesso negli ultimi 12 mesi viene inviata una notifica, segnalata con una specifica icona (un esagono con la lente di ingrandimento) nella barra degli indirizzi.

Con un clic sull’avviso è possibile aprire Firefox Monitor e controllare se la propria password è stata rubata. L’utente può scartare provvisoriamente la notifica oppure bloccare completamente gli alert per ogni sito. Per ridurre i rischi è sempre consigliabile usare password lunghe e complesse. Se disponibile è meglio attivare anche l’autenticazione a due fattori.