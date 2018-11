Moto G7, schermo con notch da 6 pollici?

Luca Colantuoni,

Motorola si prepara al lancio della settima generazione della popolare serie di fascia media. Da qualche settimana circolano indiscrezioni sul design del Moto G7 che ora viene confermato da un press render. La FCC, l’agenzia statunitense che rilascia le certificazioni per i dispositivi mobile, ha svelato alcune specifiche dello smartphone. L’annuncio ufficiale sembra quindi imminente.

Caratteristica comune della serie Moto G6 è lo schermo 18:9. Le prime immagini del Moto G7 mostrano invece un notch a goccia (waterdrop) nella parte superiore del display che ricorda chiaramente il OnePlus 6T. Questa soluzione è stata adottata da molti produttori per incrementare la diagonale senza incidere sulle dimensioni complessive. Il Moto G7 dovrebbe infatti avere uno schermo da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9.

Rispetto al Moto G6 si prevede una dotazione hardware decisamente migliore: processore octa core Snapdragon 660, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, slot microSD, doppia fotocamera posteriore con sensore da 16 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel e lettore di impronte digitali sul retro (sotto il logo M). Probabile che queste siano in realtà le specifiche del Moto G7 Plus oppure che il modello Plus possa integrare un processore Snapdragon 710.

Secondo quanto riportato nei documenti della FCC, la connettività verrà garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e la batteria da 3.500 mAh con ricarica wireless (la cover posteriore è in vetro). Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie in versione quasi stock (Motorola apporta poca modifiche all’interfaccia).

Insieme al Moto G7 dovrebbe essere annunciati anche i Moto G7 Play, Moto G7 Plus e Moto G7 Power. Il debutto è previsto entro dicembre o gennaio, ma altre fonti ipotizzano il lancio al Mobile World Congress 2019 di Barcellona.