Natale 2018, da MSI promozioni e regali

Filippo Vendrame,

Natale si sta avvicinando rapidamente e come negli ultimi anni, i prodotti di elettronica saranno tra gli indiscussi protagonisti. Proprio in vista dello shopping natalizio, MSI in collaborazione con Ubisoft ha annunciato l’esclusivo bundle “Choose your Fate” e una serie d’imperdibili promozioni. Più nello specifico, entro il 31 dicembre 2018, tutti coloro che acquisteranno una motherboard MSI Z390/X470, o un gaming monitor Optix tra i modelli selezionati per la promozione, potranno ottenere gratuitamente un’edizione digitale standard di Assassin’s Creed Odyssey.

Tra le motherboard Z390 coinvolte in questa promozione si segnalano la MEG Z390 ACE e la MPG Z390 GAMING EDGE AC. Tra i monitor inclusi nella iniziativa si distingue il modello MSI Optix MPG27CQ , il primo monitor da gioco curvo con tecnologia SteelSeries GameSense integrata e un pannello VA LED a 144 Hz e 1 ms, in grado di offrire ai giocatori un enorme vantaggio competitivo.

Questa nuova interessante promoziona natalizia va ad affiancarsi alle numerose iniziative già attive, tra cui quella che prevede una poltrona da gaming firmata MSI in regalo per coloro che acquistano alcuni modelli di PC e diversi modelli di monitor, la promozione con cui si ha diritto al Creator Software Pack, acquistando uno dei PC MSI selezionati con CPU Intel Core i7 o i9 di ottava generazione e, infine, quella che prevedere l’omaggio di una macchina da caffè espresso per chi acquista un PC All In One PRO 24X.

Maggiori informazioni su tutte le promozioni natalizie di MSI sono disponibili direttamente all’interno del sito ufficiale del costruttore di PC.

Un Natale che si prefigura molto interessante in casa MSI per tutti i suoi molteplici clienti.