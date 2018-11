Nokia 8.1, annuncio previsto per il 5 dicembre?

Luca Colantuoni,

HMD Global vuole concludere in bellezza il 2018 con un evento organizzato a Dubai. L’immagine pubblicata su Twitter dal Chief Product Officer Juho Sarvikas mostra uno smartphone con un notch nella parte superiore dello schermo. Potrebbe trattarsi quindi del Nokia 8.1, versione internazionale del Nokia X7 annunciato in Cina a metà ottobre.

Aguzzando la vista e aumentando la luminosità dell’immagine si possono notare meglio alcuni dettagli. Oltre al notch si vedono la cornice inferiore e i pulsanti sul lato destro (accensione e volume). In base alla dimensione del notch, allo spessore della cornice e alla posizione dei pulsanti sembra che lo smartphone sia il Nokia 7.1. Tuttavia questo modello è già disponibile negli Emirati Arabi Uniti, quindi non avrebbe senso organizzare un evento per uno smartphone in vendita.

Da ciò si deduce che il dispositivo potrebbe essere il Nokia 8.1, come ipotizzato a fine ottobre. La dotazione hardware non dovrebbe variare rispetto a quella del Nokia X7: schermo da 6,18 pollici con risoluzione risoluzione full HD+ (2246×1080 pixel), rapporto di aspetto 18.7:9 e supporto HDR, processore octa core Snapdragon 710, 4 o 6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di memoria flash eMMC 5.1, espandibili con schede microSD fino a 400 GB.

La doppia fotocamera posteriore ha sensori da 12 e 13 megapixel, abbinati ad obiettivi con ottica Zeiss (apertura f/1.8 e f/2.2), stabilizzazione ottica delle immagini e flash dual LED. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 20 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE Cat. 6. Sono inoltre presenti jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e OZO Audio. La batteria da 3.500 mAh supporta la ricarica rapida (18 Watt). Il sistema operativo dovrebbe essere Android 8.1 Oreo in versione stock (Android One).