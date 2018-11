Vodafone Special Minuti 50 Giga winback

Filippo Vendrame,

Vodafone Italia ha deciso di lanciare una nuova campagna winback con l’obiettivo di riconquistare i vecchi clienti. Più nello specifico, l’operatore ha deciso di proporre, attraverso un messaggio via SMS, la possibilità di attivare Vodafone Special Minuti 50 Giga a 6,99 euro al mese. Questa tariffa in versione winback propone chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G.

Contestualmente, Vodafone propone sempre in versione winback anche la tariffa Vodafone Special Minuti 30 Giga a 6 euro al mese. In questo caso l’operatore offre chiamate illimitate e 30 GB di traffico Internet 4G. La campagna winback terminerà il prossimo 22 di novembre. Queste offerte sono sottoscrivibili solo attivando una nuova SIM ed effettuando portabilità. L’attivazione potrà essere fatta solamente all’interno dei negozi ufficiali di Vodafone e non online. Accanto a queste offerte winback, permangono anche le promozioni operator attack pensate per conquistare i clienti degli altri operatori.

Sono molteplici le proposte operator attack che Vodafone propone in questo mese di novembre. Vodafone Special Minuti 30 Giga a 6 euro al mese include chiamate illimitate e 30 GB di traffico Internet 4G. Sottoscrivibile da chi proviene dagli Operatori Virtuali PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, SimPiù Digitel Italia, Digi Mobile FULL. Esclusi i clienti iliad, Kena Mobile, CoopVoce, TIM, Wind Tre e Ho. Mobile.

Vodafone Special Minuti 50 Giga a 6,99 euro al mese propone chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G. Sottoscrivibile da chi effettuerà la portabilità da Iliad e dagli Operatori Virtuali Kena Mobile, PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia, Digi Mobile FULL. Esclusa Ho. Mobile.

Vodafone Special Minuti 20 Giga a 12 euro al mese propone chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet 4G. Attivabile da chi proviene da TIM, CoopVoce, Wind e Tre.

Vodafone Special Minuti 10 Giga a 12 euro al mese, attivabile da tutti, offre chiamate illimitate e 10 GB di traffico Internet 4G.

Infine, Vodafone Special Minuti 20 Giga a 15 euro al mese propone chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet. Attivabile da tutti.