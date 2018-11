WhatsApp, come trasformare una foto in sticker

Candido Romano,

WhatsApp in questi giorni è invaso dagli sticker, gli adesivi disponibili da pochissimo. Una funzionalità in realtà che arriva abbastanza in ritardo rispetto a Telegram e WeChat. Oltre ai pacchetti già selezionabili all’avvio e a quelli scaricabili, c’è la possibilità di trasformare le foto personali in sticker, per ora solo su un dispositivo Android. A quel punto le chat diventeranno un vero e proprio luogo della nostalgia, tra vecchie foto diventate adesivi che in molti casi scatenano ancora di più la risata.

Come trasformare una foto in sticker in WhatsApp

Il procedimento è molto semplice. C’è infatti sul Play Store un app appositamente creata per questo, Sticker Studio. Con quest’app si potranno creare sticker sia da foto già esistenti, semplicemente importandole, che scattarne di nuove per crearne di nuovi. Basterà calcare i bordi sulla foto di quello che si vuole far diventare uno sticker, che potrà essere inserita anche in un pacchetto.

L’applicazione sarà a breve aggiornata con altre funzionalità, ma per ora è possibile creare fino a 10 pacchetti con 30 adesivi ciascuno da poter inserire. Ogni pacchetto dovrà avere almeno 3 sticker per essere importato su WhatsApp. Come usare quest’app è spiegato in maniera chiara nella stessa descrizione, ecco cosa si può fare:

Si potranno creare fino a 10 pacchetti di un massimo di 30 adesivi per ognuno

Possibilità di usare la fotocamera per scattare fotografie o selezionarle dalla propria libreria

Disegnare il contorto dell’adesivo con il dito

Verranno poi inserite forme fisse per selezionare le aree, come ad esempio un cerchio o quadrato. Mancano ancora molte possibilità, ma di sicuro col tempo potrebbe diventare una delle migliori app per trasformare foto in sticker su WhatsApp. Chiaramente ne esistono delle altre molto simili, come Sticker Maker, starà all’utente decidere quale è quella migliore per le proprie esigenze.