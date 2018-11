Xiaomi Black Shark disponibile da oggi in Italia

Luca Colantuoni,

Come anticipato la scorsa settimana, Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Europa del Black Shark, uno smartphone di fascia alta pensato per i gamers. Anche gli utenti italiani potranno dunque acquistare questo interessante dispositivo proposto dal produttore cinese ad un prezzo molto concorrenziale. Per un periodo limitato c’è anche uno sconto di 30 euro.

Osservando il Black Shark si intuisce subito che si tratta di uno smartphone piuttosto originale. Il design è chiaramente ispirato alle console portatili, in quanto la cover posteriore presenta una superficie che permette di avere una presa più salda con due mani. Nella confezione è incluso un controller Bluetooth che può essere fissato al lato sinistro quando lo smartphone è mantenuto in orizzontale. Uno switch attiva la funzionalità Shark Space che mostra la libreria dei giochi mediante un comodo menu. L’interfaccia standard è quella stock di Android 8.1 Oreo.

Il Black Shark possiede uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e integra un processore Snapdragon 845. Per ridurre la temperatura (fino a 8° C) è stato realizzato un sistema di raffreddamento a liquido. La dotazione hardware comprende inoltre 6 o 8 GB di RAM, 64/128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 20 megapixel, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo e porta USB Type-C. Manca il jack audio da 3,5 millimetri, ma nella confezione c’è un adattatore.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Lo smartphone è disponibile in due colori: nero e grigio. I prezzi sono 499,00 euro (6GB+64GB) e 549,00 euro (8GB+128GB), tasse incluse e spedizione gratuita. Per una periodo di tempo limitato è possibile acquistare il Black Shark a 469,00 e 519,00 euro, rispettivamente.