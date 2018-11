Amazon Prime: le offerte per il Black Friday 2018

Filippo Vendrame,

Il Black Friday di Amazon è ufficialmente incominciato. Da oggi 19 novembre e sino al prossimo 26 di novembre, il colosso dell’ecommerce metterà in sconto migliaia di prodotti in tantissime categorie. Saranno, però, il 23 novembre e il 26 novembre i giorni più caldi. Per le ricorrenze del Black Friday e del Cyber Monday, infatti, Amazon dedicherà ulteriori sconti e promozioni. Per gli iscritti al servizio Amazon Prime saranno dedicati alcuni vantaggi. Gli abbonati, infatti, avranno accesso alle Offerte Lampo 30 minuti prima di tutti gli altri su prodotti molto popolari, beneficiando delle spedizioni illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi su oltre un milione di articoli e di consegne in 2-3 giorni su altri milioni.

Grazie ad Amazon Prime Now, i clienti Amazon Prime che vivono nell’area di Milano, potranno acquistare una selezione di centinaia di offerte del Black Friday e ricevere i prodotti entro un’ora o in finestre a scelta di due ore, grazie all’app Prime Now oppure dal sito Prime Now. I clienti di Prime Now a Roma, solo per il 23 novembre, avranno uno sconto del 20% su ogni spesa superiore ai 25 euro. C’è sempre tempo per poter iscriversi ad Amazon Prime per poter sfruttare questi benefit. In particolare, chi non avesse mai provato il servizio lo potrà fare gratuitamente.

Il primo mese, infatti, è offerto da Amazon. Dunque, sarà possibile iscriversi ad Amazon Prime giusto in tempo per il Black Friday, approfittare dei vantaggi durante tutto l’arco della promozione e poi decidere di disdire l’abbonamento senza incorrere in penalità.

Si ricorda che in occasione della settimana del Black Friday e per festeggiare l’arrivo del Natale, Amazon apre Amazon Loft for Xmas, il suo primo showroom pop-up in Italia. Dal 16 al 26 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, in via Dante 14, nel cuore di Milano, per la prima volta sarà possibile toccare con mano centinaia di prodotti delle numerose categorie presenti su Amazon.it: da quelli più innovativi e tecnologici di brand come Garmin e HP, a quelli per la casa e la cura della persona, come i prodotti di P&G.