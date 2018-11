Black Friday 2018: gli sconti su eBay

Filippo Vendrame,

Anche eBay ha lanciato il suo Black Friday 2018. Sino al 26 novembre, ricorrenza del Cyber Monday, sarà possibile approfittare di sconti che in alcuni casi possono arrivare sino al 60%. Le promozioni riguardano un po’ tutte le categorie merceologiche dei prodotti venduti attraverso eBay. Dunque, non solo smartphone ma anche tablet pc, computer, televisori, gadget e tantissimo altro ancora.

Per esempio, tra gli smartphone spicca l’iPhone XS 64 GB venduto al prezzo di 749 euro. Il Huawei P20 Lite, invece, è proposto a 199,99 euro. Non meno interessante anche l’Honor View 10 Lite al prezzo di 229 euro. Tornando in casa Apple, l’iPhone XR 64 GB può essere acquistato a 749 euro mentre l’iPhone X 64 GB a 779 euro. Gli appassionati di gaming, invece, potranno approfittare della promozione sulla Nintendo Switch che per il Black Friday di eBay è proposta al costo di 249 euro. Se l’obiettivo è un nuovo notebook Windows 10, eBay propone l’Asus X542UA-GQ266T con processore Intel Core i5 con 4 GB di memoria RAM a 439 euro. Oppure, in alternativa è possibile puntare sull’Asus ROG STRIX con processore Intel core i7-8750H e 16 GB di memoria RAM a 1129,90 euro.

Presente anche un’ampia selezione di televisori di nuova generazione in grado di offrire alle persone un’esperienza quasi cinematografica. Non mancano nemmeno prodotti vari per l’informatica come monitor e stampanti. Inoltre, eBay, all’interno del suo Black Friday non fa mancare gadget come gli hoverboard.

Il suggerimento, dunque, è quello di scorrere con attenzione le offerte di eBay per non lasciarsi sfuggire nemmeno un’offerta. Infine, si evidenzia che le promozioni si intendono tutte solamente sino ad esaurimento scorte.

Le spese di spedizione possono variare a seconda dell’eShop partner di eBay da cui si effettua l’acquisto.