Black Friday Acer: computer in sconto

Filippo Vendrame,

Anche Acer celebra il Black Friday. L’iniziativa promozionale chiamata “Cyber Affari”, permette di acquistare computer desktop, notebook, monitor, tablet ed accessori, con un interessante sconto ma solo all’interno dell’eShop di Acer. Le offerte più interessanti sono quelle legate ai notebook del produttore. Per esempio, l’Acer Aspire 5 (Processore Intel Core i7-8550U Quad-core e 8 GB di RAM) è proposto con il 15% di sconto sul prezzo di listino. Il desktop Aspire TC (Processore Intel Core i7-8700 Hexa-core 3,20 GHz e 8 GB di RAM), invece, potrà essere acquistato sempre con il 15% di sconto.

Tornando ai notebook, anche l’Acer Swift 3 (Processore Intel Core i7-8550U Quad-core 1,80 GHz e 8 GB di RAM) è offerto in saldo, così come l’Acer Aspire 7 (Processore Intel Core i5-8300H Quad-core 2,30 GHz con 8 GB di RAM). Chi puntasse a cambiare il proprio computer, dunque, potrà approfittare degli scinti del Black Friday di Acer. Ottenere lo sconto, però, non è automatico. Infatti, tutti coloro che acquisteranno uno dei prodotti promozionati all’interno dell’eShop di Acer dovranno inserire il codice CYBER15 nella pagina del carrello. Gli sconti, come detto, riguardano anche i migliori monitor del costruttore, come quelli dedicati al gaming della serie Predator.

Per esempio, al riguardo si menzionano il modello Predator Z35P da 35 pollici ed il modello Predator X34 da 34 pollici (curvo). Anche in questo caso lo sconto è sempre del 15% ed è ottenibile inserendo il codice CYBER15 nella pagina del carrello.

Per gli interessati, il suggerimento è quello di scorrere con attenzione tutto il lungo listino delle offerte del Black Friday di Acer per non perdere l’occasione di cambiare il proprio computer risparmiando cifre interessanti.