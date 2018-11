Black Friday Amazon: Echo, Kindle e Fire in sconto

Filippo Vendrame,

Amazon ha dato ufficialmente il via alla settimana di offerte e sconti per il Black Friday 2018. Durante tutto questo periodo, il colosso dell’ecommerce proporrà promozioni su migliaia di prodotti venduti all’interno del suo eShop. In particolare, Amazon ha deciso di offrire in sconto anche i prodotti della gamma Echo, i tablet Fire, i suoi eBook reader Kindle, le telecamere per la videosorveglianza Blink e molto altro.

In particolare, molto interessanti le promozioni sugli smart speaker della serie Echo, prodotti da poco arrivati in Italia e tutti dotati dall’assistente vocale Alexa grazie al quale sarà possibile controllarli con il solo ausilio della voce. Prodotti che vanno ben oltre i semplici speaker visto che possono consentire alle persone di poter ottenere informazioni, accedere a contenuti di valore aggiunto e persino controllare i dispositivi per la domotica eventualmente presenti nelle abitazioni. Amazon propone diversi dispositivi della gamma Echo, ognuno dei quali pensati per utilizzati differenti.

Smart Speaker Echo

Il Black Friday 2018 di Amazon rappresenta l’occasione giusta per entrare nel mondo degli smart speaker senza investire cifre importanti. Gli interessati potranno puntare su diversi modelli che sono stati sviluppati per utilizzi differenti. L’Echo Spot, per esempio, con il suo piccolo display, è perfetto per le camere da letto o per le cucine visto che può essere sfruttato anche come ricettario. L’Echo Plus, invece, è l’ideale per gli appassionati di musica e per chi punta a gestire con la voce i dispositivi domotici della casa.

Amazon Echo Plus : (119,99 euro) smart speaker che funziona tramite comandi vocali ed è connesso all’Alexa Voice Service. Gli utenti possono usarlo per ascoltare musica in streaming con un audio di ottima qualità ed è dotato di un hub Zigbee integrato, che permette di controllare i dispositivi per le smart home.

: (119,99 euro) smart speaker che funziona tramite comandi vocali ed è connesso all’Alexa Voice Service. Gli utenti possono usarlo per ascoltare musica in streaming con un audio di ottima qualità ed è dotato di un hub Zigbee integrato, che permette di controllare i dispositivi per le smart home. Amazon Echo : (59,99 euro) smart speaker per riprodurre musica, effettuare chiamate, impostare sveglie e timer, rispondere a domande, dare le previsioni del tempo, le informazioni sul traffico e sui risultati sportivi, gestire le Liste della spesa e di cose da fare, controllare dispositivi per le smart home e molto altro ancora.

: (59,99 euro) smart speaker per riprodurre musica, effettuare chiamate, impostare sveglie e timer, rispondere a domande, dare le previsioni del tempo, le informazioni sul traffico e sui risultati sportivi, gestire le Liste della spesa e di cose da fare, controllare dispositivi per le smart home e molto altro ancora. Amazon Echo Spot : (99,99 euro) smart speaker con display integrato; può essere gestito con la voce utilizzando Alexa e permette di visualizzare sullo schermo tutte le informazioni ottenute.

: (99,99 euro) smart speaker con display integrato; può essere gestito con la voce utilizzando Alexa e permette di visualizzare sullo schermo tutte le informazioni ottenute. Amazon Eco con smart plug : (69,98 euro) smart speaker venduto in abbinamento ad una spina intelligente che può essere controllata da remoto anche con l’ausilio della voce.

: (69,98 euro) smart speaker venduto in abbinamento ad una spina intelligente che può essere controllata da remoto anche con l’ausilio della voce. Amazon Echo Dot con Philips Hue Starter Set Bundle: (129 euro) smart speaker con lampadine smart per creare un sistema d’illuminazione intelligente per la casa da controllare con la voce.

Amazon Kindle e Fire

Nuovo Kindle Paperwhite : (99,99 euro) nuovo eBook Reader di Amazon dotato del caratteristico schermo antiriflesso da 300 ppi di Paperwhite, per testi nitidi con alta qualità tipografica, e del doppio dello spazio di archiviazione rispetto alla generazione precedente.

: (99,99 euro) nuovo eBook Reader di Amazon dotato del caratteristico schermo antiriflesso da 300 ppi di Paperwhite, per testi nitidi con alta qualità tipografica, e del doppio dello spazio di archiviazione rispetto alla generazione precedente. Fire TV Stick : (49,99 euro) permette di collegare una HDTV a un mondo di intrattenimento online. Gli utenti potranno scoprire un’ampia gamma di film, serie TV e giochi. Con Fire TV Stick Basic Edition, sarà possibile accedere facilmente ad Amazon Prime Video, Netflix e molto altro ancora, nonché a milioni di siti web come YouTube, Facebook e Reddit grazie ai browser Silk e Firefox.

: (49,99 euro) permette di collegare una HDTV a un mondo di intrattenimento online. Gli utenti potranno scoprire un’ampia gamma di film, serie TV e giochi. Con Fire TV Stick Basic Edition, sarà possibile accedere facilmente ad Amazon Prime Video, Netflix e molto altro ancora, nonché a milioni di siti web come YouTube, Facebook e Reddit grazie ai browser Silk e Firefox. Tablet Amazon Fire 7 : (49,99 euro) nuova generazione del tablet Fire più venduto di Amazon, ora ancora più sottile, leggero, con una batteria di più lunga durata e schermo migliorato da 7 pollici.

: (49,99 euro) nuova generazione del tablet Fire più venduto di Amazon, ora ancora più sottile, leggero, con una batteria di più lunga durata e schermo migliorato da 7 pollici. Amazon tablet Fire HD 8: (69,99 euro) tablet pc con batteria che dura fino a 10 ore, brillante schermo HD da 8 pollici, processore quad-core da 1,3 GHz, 1,5 GB di RAM e Dolby Audio. Memoria interna da 16 o 32 GB, più uno slot per microSD per espandere lo spazio di archiviazione fino a 400 GB.

Telecamere per la sicurezza Blink

Telecamera Blink Indoor : (112,99 euro) telecamera intelligente per la sicurezza dedicata agli ambienti indoor. Non appena rileva un movimento, il sensore integrato nelle telecamere invia una notifica allo smartphone tramite WiFi e registra un breve filmato dell’evento, inviandolo poi al cloud.

: (112,99 euro) telecamera intelligente per la sicurezza dedicata agli ambienti indoor. Non appena rileva un movimento, il sensore integrato nelle telecamere invia una notifica allo smartphone tramite WiFi e registra un breve filmato dell’evento, inviandolo poi al cloud. Telecamera aggiuntiva Blink XT : (111,99 euro) Telecamera aggiuntiva per sistemi Blink XT già installati (non include il modulo di sincronizzazione Blink necessario). Ottima sia per gli ambienti Indoor che Outdoor.

: (111,99 euro) Telecamera aggiuntiva per sistemi Blink XT già installati (non include il modulo di sincronizzazione Blink necessario). Ottima sia per gli ambienti Indoor che Outdoor.