Black Friday Amazon: le offerte per il mondo Apple

Marco Grigis,

L’atteso Black Friday, il venerdì nero degli sconti prenatalizi, è ormai alle porte. Per trovare l’offerta giusta, però, non serve aspettare fino al 23 novembre, quando la giornata promozionale entrerà nel vivo. Già da oggi, infatti, Amazon propone una lista di prodotti interessanti a prezzo ridotto, di cui approfittare sin da subito. Un’occasione ghiotta anche e soprattutto per i possessori di un dispositivo Apple: quali sono gli accessori più richiesti del momento, distribuiti a prezzo ridotto dal colosso dello shopping online?

In questa prima giornata di sconti per il Black Friday non sono moltissimi i dispositivi e gli accessori declinati per l’universo della mela morsicata, anche se vi sono delle proposte certamente interessanti. Anche sul fronte di HomeKit, il framework voluto dal gruppo californiano per la casa intelligente, a cui si aggiungono tante altre alternative.

Per chi volesse approfittare di un dispositivo per rendere la propria casa intelligente, oppure di un nuovo gadget da abbinare a iPhone e iPad, si consigliano i seguenti prodotti

D-Link DSH-C310 Videocamera Omna (99 euro): una videocamera di sicurezza, dall’elegante forma cilindrica, pensata per registrazioni in formato Full HD e completamente integrata con HomeKit;

(99 euro): una videocamera di sicurezza, dall’elegante forma cilindrica, pensata per registrazioni in formato Full HD e completamente integrata con HomeKit; Belkin F8J206BTGRY Custodia e Supporto per Apple Pencil (21.99 euro): un comodo case, con tanto di supporto, per mantenere protetta la prima generazione di Apple Pencil, riducendo il rischio di perderne il prezioso cappuccio;

(21.99 euro): un comodo case, con tanto di supporto, per mantenere protetta la prima generazione di Apple Pencil, riducendo il rischio di perderne il prezioso cappuccio; Belkin Dock di Ricarica PowerHouse per Apple Watch e iPhone (61.99 euro): in un unico dispositivo tutto l’occorrente per ricaricare wireless iPhone e Apple Watch, semplicemente adagiando i dispositivi sugli appositi alloggiamenti;

(61.99 euro): in un unico dispositivo tutto l’occorrente per ricaricare wireless iPhone e Apple Watch, semplicemente adagiando i dispositivi sugli appositi alloggiamenti; Anpreme Controller Gamepad (16.79 euro): un comodo joypad wireless per approfittare di tutti i titoli di punta anche su iPhone e iPad, superando quindi la scomodità dei controllo touch durante il gameplay;

(16.79 euro): un comodo joypad wireless per approfittare di tutti i titoli di punta anche su iPhone e iPad, superando quindi la scomodità dei controllo touch durante il gameplay; OtterBox Strada, Custodia per iPhone 7 (24.99 euro): una comodissima custodia per iPhone 7, in edizione limitata e in colore nero, per mantenere il device sempre al sicuro e protetto dalle cadute.

Nei prossimi giorni, altre novità dalla Black Friday Week di Amazon.