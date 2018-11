Black Friday Amazon, offerte su Smart TV

Candido Romano,

Parte ufficialmente la settimana del Black Friday Amazon con offerte da oggi 19 novembre, che continueranno fino al 22. Il tutto culminerà il 23 novembre, giorno effettivo degli sconti pazzi del Black Friday. Sarà poi la volta del Cyber Monday lunedì 25, la giornata dedicata solo alle offerte riguardo l’elettronica di consumo.

Molto interessanti le offerte sulle Smart TV di questo inizio Black Friday Amazon, ci sono diversi prodotti già in promozione di marchi noti come Samsung, Sony, LG e non solo. Una selezione di televisori Full HD e 4K che vanno dai 32″ ai 65″. Quella che subito salta all’occhio è sicuramente la migliore offerta, almeno per oggi: è la Smart TV The Frame di Samsung da 55″ a 999 euro, un prezzo decisamente più basso rispetto a quello di listino. Una TV molto particolare, che insieme al 4K e le funzioni smart diventa un vero e proprio quadro da spento, mostrando veri e propri dipinti.

Ci sono poi altri tre televisori Samsung, il modello 4K 49NU7370 a 449 euro, il 55NU7370 sempre 4K a 549 euro e il Full HD 32N5070 all’ottimo prezzo di 279 euro, rispettivamente da 49, 55 e 32 pollici.

Ottimo anche il Sony KD-43XF7596 da 43″, che supporta anche l’HDR, a 499 euro, ottimo prezzo anche per l’Hisense da 55″ modello H55AE6000 a soli 429 euro. Passando invece ad LG troviamo il modello 49UK6200, Smart TV Ultra HD 4K da 49″ che supporta l’HDR, HDR10 pro e HLG per una visione ottimale, offerta a 428 euro.

Per chi vuole spendere davvero poco ci sono anche TV più piccole con risoluzione HD Ready, non il massimo per quanto riguarda le prestazioni, ma un prodotto di fascia bassa da mettere ad esempio in cucina. Ad esempio c’è in offerta per questo inizio di questa settimana del Black Friday Amazon la TV JVC LT-32VH53I a 189 euro.

Inoltre chi vuole puntare sull’economico ma non vuole rinunciare almeno al Full HD c’è una Smart Sharp AQUOS da 40”, con suono Harman Kardon, con la quale poter vedere anche YouTube e Netflix.