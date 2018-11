Black Friday Amazon, le prime offerte

Filippo Vendrame,

Il Black Friday 2018 di Amazon ha preso ufficialmente il via. A partire dalla giornata di oggi, il colosso dell’ecommerce proporrà una settimana di sconti molto caldi che toccheranno migliaia di prodotti in tantissime categorie. In vista dello shopping natalizio trattasi di una ghiotta opportunità per anticipare gli acquisti risparmiando cifre importanti. Le offerte speciali per il Black Friday riguarderanno smartphone, tablet pc, computer, gadget, prodotti per le smart home, fotocamere, televisori, action cam e molto altro ancora.

Inoltre, dal 19 al 26 novembre, non mancheranno le offerte su molti dei dispositivi Amazon più popolari come:

Amazon Echo Dot a 34,99 euro anziché 59,99 euro

a 34,99 euro anziché 59,99 euro Amazon Echo Plus a 119,00 euro anziché 149,00 euro

a 119,00 euro anziché 149,00 euro Amazon Echo a 59,99 euro anziché 99,00 euro

a 59,99 euro anziché 99,00 euro Il nuovo Kindle Paperwhite a 99,00 euro anziché 129,00 euro

a 99,00 euro anziché 129,00 euro Fire TV Stick a 49,99 euro anziché 59,99 euro

Saranno inoltre disponibili offerte sulle telecamere per la sicurezza domestica Blink XT e Blink Indoor. Durante la settimana del Black Friday tutti i nuovi clienti appassionati di musica che desiderano iscriversi ad Amazon Music Unlimited possono avere 3 mesi di abbonamento al costo di 0,99 euro al mese (al posto di 9,99 Euro al mese dopo il primo mese gratuito) e accedere così a un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni, centinaia di playlist e radio personalizzate. Con Amazon Second Chance i clienti potranno fare spazio agli acquisti del Black Friday e prepararsi a smaltire correttamente le confezioni.

Appena lanciato, Amazon Second Chance è una sezione di Amazon.it che fornisce informazioni su come riciclare imballaggi Amazon e altri prodotti, restituire articoli che non si desiderano più, acquista prodotti usati e ricondizionati certificati a prezzi vantaggiosi.

Sconti ed offerte che si protrarranno per una settimana e che termineranno il 26 novembre con la ricorrenza del Cyber Monday. Il suggerimento, dunque, è quello di preparare la carta di credito per non perdere nessuna opportunità.