Black Friday Amazon, smartphone Honor in offerta

Luca Colantuoni,

Inizia oggi la settimana che porterà al Black Friday (23 novembre) e successivamente al Cyber Monday (26 novembre). Per l’occasione Amazon propone numerosi articoli a prezzi scontati, tra cui spiccano gli smartphone del produttore cinese. Gli utenti italiani possono trovare sul sito di e-commerce due dei modelli più popolari, ovvero Honor 10 e Honor 9 Lite. In alternativa c’è lo Huawei P Smart+ con uno schermo di maggiori dimensioni.

Honor 10

Honor 10 è molto apprezzato per il suo look. La cover posteriore in vetro con effetto Aurora riflette la luce, creando variazioni cromatiche molto gradevoli alla vista, soprattutto con le colorazioni blu e verde. Lo smartphone possiede uno schermo da 5,84 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Il notch nella parte superiore ospita la fotocamera da 24 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Kirin 970, 4 GB di RAM, 64/128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 16 e 24 megapixel, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 3.400 mAh.

Questi sono i modelli in offerta su Amazon dal 19 al 26 novembre:

Honor 10 (64 GB di storage, colore grigio): 305,00 euro

Honor 10 (128 GB di storage, colore blu): 329,00 euro

Honor 10 (128 GB di storage, colore nero): 329,00 euro

Honor 10 (128 GB di storage, colore verde): 329,00 euro

Honor 9 Lite

Honor 9 Lite è un altro smartphone del produttore che ha ottenuto un grande successo di vendite (il successore verrà annunciato il 21 novembre). La dotazione hardware comprende uno schermo da 5,65 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9 (quindi niente notch), processore Kirin 659, 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore e frontale con sensori da 13 e 2 megapixel, porta micro USB, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 3.000 mAh.

Questi sono i modelli in offerta su Amazon dal 19 al 26 novembre:

Honor 9 Lite (3 GB di RAM, 32 GB di storage, colore blu): 149,90 euro

Honor 9 Lite (3 GB di RAM, 32 GB di storage, colore grigio): 149,90 euro

Honor 9 Lite (3 GB di RAM, 32 GB di storage, colore nero): 149,90 euro

Honor 9 Lite (4 GB di RAM, 64 GB di storage, colore blu): 179,90 euro

Honor 9 Lite (4 GB di RAM, 64 GB di storage, colore grigio): 179,90 euro

Honor 9 Lite (4 GB di RAM, 64 GB di storage, colore nero): 179,90 euro

Huawei P Smart+

Lo Huawei P Smart+ possiede uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. Il notch ha una maggiore dimensione rispetto a quello di Honor 10, in quanto ospita una doppia fotocamera frontale con sensori da 24 e 2 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Kirin 710, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 16 e 2 megapixel, porta micro USB, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 3.340 mAh.

Due i modelli in offerta su Amazon dal 19 al 26 novembre con lo speaker Bluetooth Huawei SoundStone in regalo:

Huawei P Smart+ (colore iris purple): 269,90 euro

Huawei P Smart+ (colore nero): 269,90 euro

