Black Friday Amazon, videogiochi PS4 in offerta

Marco Locatelli,

Con oggi si apre la settimana del Black Friday su Amazon che entrerà – ovviamente – nel vivo venerdì 23 novembre e si concluderà domenica 25 (e non dimentichiamoci il Cyber Monday del 26). Interessanti le offerte sul fronte PlayStation 4, con tutte le più recenti esclusive firmate Sony vendute a prezzi scontati.

Andando a ritroso in ordine di uscita, la prima proposte è quella di Marvel’s Spider-Man disponibile al prezzo di 34,99 euro. Si tratta di quella che probabilmente è la migliore trasposizione videoludica dell’uomo ragno, un open world ricco di azione, attività a cui fa da sfondo una narrativa non di certo originale, ma che riesce ad intrattenere senza troppi intoppi. Non un capolavoro, ma certamente uno dei videogiochi sui super eroi più interessanti degli ultimi anni insieme alla serie Batman di Rocksteady.

Chi si fosse perso l’epica avventura di Kratos nelle improbabili veste del padre premuroso, allora non potrà che accaparrarsi God of War, nuovo capitolo della saga che vede il protagonista calvo e tatuato vestire i panni del vichingo decisamente lontano dagli assolati lidi dell’antica Grecia. Il Kratos vichingo convince tanto quanto il Kratos dio greco. Al prezzo di 29,95 trovate God of War per PlayStation 4.

Amate i videogiochi dal fortissimo taglio cinematografico come i titoli di Quantic Dream? Allora la bellissima avventura raccontata in Detroit: Become Human non potrà sfuggirvi, disponibile su Amazon a soli 19,98 euro.

Lo sapevata che Uncharted non è solo Nathan Drake? I ragazzi di Naughty Dog hanno infatti rilasciato uno spin-off della serie principale, Uncharted: L’Eredità perduta, dove il giocatore potrà indossare le vesti di due protagoniste femminili: Chloe e Nadine, che collaboreranno fra le montagne dell’india durante una guerra civile per cercare la Zanna Ganesh. Lo trovate su Amazon al prezzo di 19,95 euro.

Disponibile a 29,98 euro Horizon Zero Dawn, il bellissimo action adventure ambientato in un “futuro preistorico” dove natura selvaggia e tecnologia si fondono. Appassionati di motori? Per il Black Friday di Amazon è possibile acquistare a 19,98 euro Gran Turismo Sport, ultima iterazione del popolare titolo di guida.