Black Friday, fotocamere in offerta su Amazon

Antonino Caffo,

Da qualche ora Amazon ha dato il via al suo Black Friday 2018. Lo ha fatto già nei giorni scorsi, promuovendo oggetti sporadici qua e la nelle varie categorie. Ma è da oggi che le cose si fanno sul serio, con il clou che avverrà questo venerdì, l’appuntamento vero e proprio con i super sconti online.

Anche se molte persone usano principalmente lo smartphone come fotocamera, c’è ancora un certo mercato per il settore, soprattutto da parte di amatori e, ovviamente, professionisti. Per questo, abbiamo pensato di spulciare le prime promo di Amazon in materia, per indicare non solo i corpi macchina più interessanti ma anche gli accessori a corredo, tra cui obiettivi, treppiedi, borse e schede di memoria.

Certo, scegliere una fotocamera non è semplice, soprattutto quando lì fuori ci sono tecnologie che spesso si assomigliano, con specifiche tecniche comparabili e che cambiano quasi solo nel nome affibbiato da questo o quel marchio. C’è da dire però che rispetto al passato, oggi con qualche centinaia di euro si porta già a casa un prodotto ottimo, la cui differenza la fa proprio la possibilità di aprirsi a un più vasto mercato di personalizzazioni e modifiche.

Vediamo cosa tenere d’occhio grazie al Black Friday di Amazon, considerando che le offerte indicate qui sotto proseguono per diversi giorni, dunque per prendere una decisione c’è almeno un un po’ di tempo (al netto di pezzi limitati sull’e-commerce).

Le fotocamere

Con una raffica di offerte sulle fotocamere durante il Black Friday, meglio essere sicuri di ottenere uno sconto reale su qualcosa che fino a ieri costava di più. Sarebbe meglio partire da una certezza: di che fotocamera ho bisogno? Se si sta cercando qualcosa di piccolo e facile da usare, allora andrà bene una compatta. Sebbene la categoria si sia molto ridotta rispetto a qualche anno fa, ci sono molti produttori che offrono prodotti degni di nota, con prestazioni elevate e un buon controllo delle impostazioni.

Se si vuole qualcosa di più avanzato, allora il consiglio è una fotocamera reflex o una mirrorless. Le prime sono tradizionalmente viste come il meglio in fatto di aggiornamenti successivi (obiettivi, flash) e personalizzazione dello scatto. L’arrivo della prima fotocamera mirrorless dieci anni fa ha sconvolto un po’ le cose. Come le reflex, anche queste possono montare ottiche differenti ma restano prive, come dice il nome stesso, di uno specchio interno. Ciò ha permesso di rendere le macchine più piccole rispetto alle professionali, con il mirino ottico sostituito da un equivalente elettronico. A conti fatti, le mirrorless si pongono a metà strada tra le compatte e le reflex.

Panasonic LUMIX DMC-G7K (449,90 euro): Una fotocamera digitale mirrorless con risoluzione di scatto e video in 4K; obiettivo Standard G Vario 14-42 mm, F3.5-5.6 ASPH, MEGA O.I.S. e sensore Live MOS da 16 Megapixel. Ha un filtro dei colori primari, contrasto AF con tecnologia DFD, modalità Intelligent Auto (iA), mirino LVF OLED (2.360k dots) e campo di visione 100%.

(449,90 euro): Una fotocamera digitale mirrorless con risoluzione di scatto e video in 4K; obiettivo Standard G Vario 14-42 mm, F3.5-5.6 ASPH, MEGA O.I.S. e sensore Live MOS da 16 Megapixel. Ha un filtro dei colori primari, contrasto AF con tecnologia DFD, modalità Intelligent Auto (iA), mirino LVF OLED (2.360k dots) e campo di visione 100%. Nikon Coolpix A900 (319,00 euro): La La Nikon Coolpix A900 è una fotocamera compatta molto versatile. Oltre allo zoom ottico con fattore di ingrandimento è 35x, offre la possibilità di fotografare in automatico ma anche di regolare manualmente l’esposizione.

(319,00 euro): La La Nikon Coolpix A900 è una fotocamera compatta molto versatile. Oltre allo zoom ottico con fattore di ingrandimento è 35x, offre la possibilità di fotografare in automatico ma anche di regolare manualmente l’esposizione. Fujifilm X-A3 (369,00 euro): Un corpo macchina estremamente vintage e un touch screen da 3 pollici orientabile sono le caratteristiche uniche di questo prodotto. Una mirrorless con i fiocchi, ha gli automatismi giusti, gestione completa in modalità personalizzata e un’ottica zoom soddisfacente.

(369,00 euro): Un corpo macchina estremamente vintage e un touch screen da 3 pollici orientabile sono le caratteristiche uniche di questo prodotto. Una mirrorless con i fiocchi, ha gli automatismi giusti, gestione completa in modalità personalizzata e un’ottica zoom soddisfacente. Sony DSC-HX90 Fotocamera Compatta (249,00 euro): La compatta di casa Sony beneficia di un monitor LCD inclinabile a 180 gradi per un’inquadratura agevole. Ha la connessione Wi-Fi, NFC, sensore CMOS Exmor R, obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T, processore Bionz X, grandangolo da 25mm e funzione panorama.

(249,00 euro): La compatta di casa Sony beneficia di un monitor LCD inclinabile a 180 gradi per un’inquadratura agevole. Ha la connessione Wi-Fi, NFC, sensore CMOS Exmor R, obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T, processore Bionz X, grandangolo da 25mm e funzione panorama. Nikon D610 24/85VR (1.099,00 euro): Siamo al top delle reflex con questa Nikon. Sensore CMOS in formato FX da 24,3 megapixel, sequenza scatto silenzioso, D-Movie multi-area, sistema di riconoscimento scena e ripresa in sequenza a 6 fps.

(1.099,00 euro): Siamo al top delle reflex con questa Nikon. Sensore CMOS in formato FX da 24,3 megapixel, sequenza scatto silenzioso, D-Movie multi-area, sistema di riconoscimento scena e ripresa in sequenza a 6 fps. Canon PowerShot G7 X MARK II (529,00 euro): Una camera piccola e compatta ma con un obiettivo luminoso, sensore di grandi dimensioni e processore di immagini Digic 7. Nella confezione, oltre alla macchina, c’è un cinturino WS-DC12, una batteria NB-13L, un carica batteria CB-2LHE e un cavo CA.

(529,00 euro): Una camera piccola e compatta ma con un obiettivo luminoso, sensore di grandi dimensioni e processore di immagini Digic 7. Nella confezione, oltre alla macchina, c’è un cinturino WS-DC12, una batteria NB-13L, un carica batteria CB-2LHE e un cavo CA. Fujifilm Instax Square SQ10 (149,00 euro): Discorso a parte merita la Instax. Si tratta di una fotocamera ibrida istantanea e digitale per foto in formato quadrato 62×62. Non ha le funzioni di una reflex ma è ottima per immortalare subito i ricordi su pellicola.

Le schede di memoria

SanDisk Ultra 32GB (12,99 euro): Ha una velocità di trasferimento fino a 98 MB/sec e un caricamento più rapido delle foto viste le prestazioni di classe 10 A1. Perfetta per registrare e riprodurre filmati in Full HD, è impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X.

(12,99 euro): Ha una velocità di trasferimento fino a 98 MB/sec e un caricamento più rapido delle foto viste le prestazioni di classe 10 A1. Perfetta per registrare e riprodurre filmati in Full HD, è impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X. MicroSDXC 64 GB (17,49 euro): Grazie a velocità di lettura fino a 100 MB/sec è possibile trasferire i contenuti in tempi rapidi: fino a 1.200 foto in un solo minuto. La scheda SanDisk Ultra microSDXC UHS-I viene fornita con un adattatore SD pronto per l’uso su fotocamere con obiettivi intercambiabili.

(17,49 euro): Grazie a velocità di lettura fino a 100 MB/sec è possibile trasferire i contenuti in tempi rapidi: fino a 1.200 foto in un solo minuto. La scheda SanDisk Ultra microSDXC UHS-I viene fornita con un adattatore SD pronto per l’uso su fotocamere con obiettivi intercambiabili. Lexar Professional 1000x SDHC 128 GB (93,21 euro): Supporta la tecnologia UHS-II ad alta velocità per trasferimenti in lettura fino a 150MB/s (1000x). Acquisisce senza rallentamenti immagini di qualità e lunghezze estese in Full-HD 1080p, 3D e 4k anche per fotocamere DSLR, in modalità HD e 3D.

Le borse

Lowepro Whistler 350 (208,08 euro): Lo zaino consente di riporre una fotocamera digitale oltre ad obiettivi da 24-70mm, 70-200mm f/2,8, 16-35mm, 50mm. Va bene per tutte le stagioni e per ampie apparecchiature fotografica, comprese di accessori video e attrezzature per esterni.

(208,08 euro): Lo zaino consente di riporre una fotocamera digitale oltre ad obiettivi da 24-70mm, 70-200mm f/2,8, 16-35mm, 50mm. Va bene per tutte le stagioni e per ampie apparecchiature fotografica, comprese di accessori video e attrezzature per esterni. Tarion RS-01 (27,99 euro): Realizzata in canapa è anti-pioggia e idro-repellente. Gode di uno spazio interiore ampio, che può ospitare una reflex con tre obiettivi e altri accessori. Facile da aprire e chiudere, ha un velcro regolabile.

(27,99 euro): Realizzata in canapa è anti-pioggia e idro-repellente. Gode di uno spazio interiore ampio, che può ospitare una reflex con tre obiettivi e altri accessori. Facile da aprire e chiudere, ha un velcro regolabile. Beschoi 813010001 (49,99 euro): Il modello in offerta è molto pratico da usare, visto che i divisori permettono di personalizzare l’interno della borsa in base al corredo. Va bene per una fotocamera e più lenti, compatibile con la maggior parte delle DSLR di livello professionale.

Gli altri accessori

Manfrotto MKCOMPACTLT-RD (50,18 euro): Provvisto di una testa a sfera con manopola di bloccaggio, ha un attacco veloce per il collegamento della fotocamera. Questo treppiede è la scelta migliore tra uno di dimensioni mini e uno standard, essendo adatto a tutte le fotocamere compatte.

(50,18 euro): Provvisto di una testa a sfera con manopola di bloccaggio, ha un attacco veloce per il collegamento della fotocamera. Questo treppiede è la scelta migliore tra uno di dimensioni mini e uno standard, essendo adatto a tutte le fotocamere compatte. Joby GripTight Action Kit (32,67 euro): Un classico gorilla da sfruttare per scatti e riprese “diverse”, in modalità azione. Può sopportare il peso di una compatta leggere, nulla di più.

(32,67 euro): Un classico gorilla da sfruttare per scatti e riprese “diverse”, in modalità azione. Può sopportare il peso di una compatta leggere, nulla di più. Canon Obiettivo, EF 75-300 mm f/4.0-5.6 III USM (209,00 euro): L’obiettivo EF 75-300 mm f/4-5.6 III copre numerose lunghezze focali e offre immagini di alta qualità. Compatibile con qualsiasi fotocamera EOS ha un motore autofocus DC.

(209,00 euro): L’obiettivo EF 75-300 mm f/4-5.6 III copre numerose lunghezze focali e offre immagini di alta qualità. Compatibile con qualsiasi fotocamera EOS ha un motore autofocus DC. X-Rite ColorMunki Photographer Kit (196,10 euro): ColorMunki Display è perfetto per una rapida e semplice calibrazione del display con risultati professionali. Ha una funzione di controllo display automatico, che regola l’hardware per velocizzare il processo di profilazione ed eliminare le regolazioni manuali.