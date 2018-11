Facebook Messenger introdurrà i video party

Candido Romano,

Facebook Messenger quanto prima potrebbe lanciare la funzione che consente agli utenti di vedere video in compagnia dei propri contatti in chat. In questo caso i video party in futuro non sarebbero più disponibili in esclusiva per l’applicazione principale perché verrebbero inseriti anche nelle chat.

Le ultime indiscrezioni sostengono che l’introduzione dei video party nelle chat avrebbe già un obiettivo da raggiungere. Inserendo questa funzione nel servizio di messaggistica del famoso social network si porterebbero gli utenti ad usare sempre di più le chat e allo stesso tempo si avrebbe un aumento della pubblicità, che rappresenterebbe un nuovo guadagno per la società.

Come saranno i video party su Facebook Messenger

Per adesso non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio di questa funzione, ma probabilmente gli utenti del famoso social network non dovranno ancora aspettare a lungo per provarla. I video party infatti sono già disponibili per alcuni dipendenti del social che hanno il compito di provare la nuova funzione prima ancora di rilasciare la versione beta. Solo in seguito alla beta dovrebbe essere rilasciata la versione definitiva. A rivelare tutti questi dettagli è stato un utente Twitter, Ananay Arora, che l’ha scoperta curiosando tra le linee di codice dell’ultima versione di Facebook Messenger.

Watch Videos Together, così sarà chiamata in inglese la nuova funzionalità. Con essa gli utenti di Facebook Messenger potranno guardare i video insieme commentandoli. La stessa funzione è già stata introdotta su Facebook diversi mesi fa, ma questa volta sarà disponibile anche in chat.

Come cambierà Facebook Messenger

L’introduzione dei video party nelle chat non stravolgerà Facebook Messenger. Gli utenti infatti dovrebbero ricevere una notifica con cui verranno informati dell’inizio della visione del video. In questo modo avranno il tempo necessario per “sincronizzarsi” con la visione per interagire con gli altri utenti. Inoltre tutti coloro che si collegheranno per la visione potranno controllarne la riproduzione e potranno sapere chi si è connesso.

Secondo TechCruch sarà possibile monetizzare la nuova opzione di Facebook Messenger attraverso i video sponsorizzati da guardare insieme agli amici. Per adesso però si tratta solo di indiscrezioni che rientrano tra i futuri aggiornamenti previsti da Facebook. Introdotta recentemente la possibilità, ad esempio, di cancellare i messaggi entro un periodo di tempo limitato.