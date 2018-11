Fortnite, arrivano le action figure ufficiali

Marco Locatelli,

Dopo i Funko Pop! e il Monopoly ufficiale ora Epic Games compie un ulteriore passo nel fantasmagorico mondo del merchandising con la decisione di lanciare sul mercato dei giocattoli a tema Fortnite, il battle royale fenomeno del momento.

Sarà dunque Epic Games ad occuparsi direttamente della distribuzione dei nuovi giocattoli firmati Fortnite, che saranno disponibili giusto in tempo per Natale: precisamente il primo del prossimo mese saranno già sugli scaffali dei negozi.

Nello specifico, i giocattoli di Fortnite sono delle statuine e dei pupazzetti – quelli che in gergo si chiamano “action figure” – che rappresentano alcuni dei personaggi più popolari del videogioco. La prima action figure ad essere lanciata è la Skin Fenditura della Stagione 5, equipaggiata con strumento di raccolta (vedi foto sotto). Alla luce della presenza di piccole parti che potrebbero provocare soffocamento se ingerito, il prodotto è in vendita solo per bambini dagli otto anni in su.

Come indicato nella foto della prima action figure, in futuro vedremo anche confezioni che raffigurano le modalità Duo Mode e Squads Mode e che proporranno rispettivamente due e quattro statuine. Mentre Epic Games si occuperà della commercializzazione, a produrre i giocattoli sarà la società Jazwares, la stessa che si è occupata dei giocattoli di Minecraft, Hotel Transylvania e altri giocattoli e collezioni.

Altri prodotti, firmati però Hasbro – della linea Nerf – potrebbero presto finire nei negozi: i blaster e le pistole di Fortnite dovrebbero infatti sbarcare sugli scaffali dei negozi entro la prossima primavera. I Funko Pop! di Fortnite sono già disponibili nei negozi fisici e online. La partnership fra Funko ed Epic Games prevede la distribuzione di molti altri prodotti in futuro.