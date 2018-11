Google Pixel 3 Lite compare in foto

Antonino Caffo,

Se ne è parlato tanto nel corso dei mesi passati ma adesso il Google Pixel 3 Lite ha una forma concreta. Questo non vuol dire che lo scatto diffuso da XDA Developer sia reale ma aiuta a farsi un’idea su come potrebbe essere il telefonino low-cost di Big G.

Stando alle indiscrezioni pubblicate dal portale, e condivise per primo dal sito russo Rozetked, il Pixel 3 Lite, nome in codice Sargo, manterrebbe lo stesso form factor del fratello più grande ma con materiali di costruzioni più “cheap”. In vece del vetro infatti ci sarebbe solo plastica e anche il retro, molto elegante e di tendenza, si trasformerebbe in uno chassis economico.

Invece del display Oled, Sargo ne monterebbe uno Lcd Ips, con diagonale da 5,56″ e risoluzione FHD+, ovvero 2220 x 1080 pixel. Il tutto, ovviamente, con un fine: portare il cartellino del terminale sotto i 500 euro, probabilmente sui 400-450 euro, così da proporsi a un pubblico meno volenteroso nello spendere ingenti cifre nell’acquisto di uno smartphone.

Il resto delle specifiche, col beneficio del dubbio, raccontano di un processore Snapdragon 670 con 4 GB di RAM e 32 GB di spazio di storage (non espandibile) mentre la GPU sarebbe una Adreno 615. La fotocamera posteriore dovrebbe ospitare un sensore da 12 megapixel mentre l’anteriore uno da 8 megapixel. Secondo la fonte, il reparto multimediale sarà a livello dei Pixel 3 superiori, grazie all’ottimizzazione degli algoritmi apportata da Google dal Pixel 2 a questa parte.

Ovviamente si tratta di notizie non verificate a cui potrebbe rispondere la stessa Big G in tempi non così lunghi. Ipotizzabile infatti un lancio entro il primo trimestre del prossimo anno, poco prima dei grandi eventi previsti per la primavera, Samsung Galaxy e Huawei P tra tutti.