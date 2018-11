Microsoft, Xbox One S senza lettore ottico?

Filippo Vendrame,

Microsoft potrebbe avere in serbo un’interessante novità per la sua console Xbox One. Secondo alcune indiscrezioni, la casa di Redmond si appresterebbe a lanciare nel 2019 un’evoluzione dell’attuale modello Xbox One S. Non si tratterebbe della nuova console della famiglia “Scarlett”. Quella arriverà, infatti, solamente nel 2020 e rappresenterà un importante salto in avanti in termini di prestazioni e di tecnologia. Per il 2019, invece, la società avrebbe intenzione di lanciare sul mercato una console Xbox One S senza lettore ottico.

L’obiettivo che si sarebbe prefissato Microsoft con il lancio di questa nuova Xbox One S sarebbe quello di abbassare sensibilmente il suo costo. Più nello specifico, la casa di Redmond punterebbe ad abbassare anche di 100 dollari il prezzo della sua console. Il prezzo di partenza scenderebbe, dunque, a circa 199 dollari e tra offerte e promozioni che molti eShop sono soliti proporre, il costo potrebbe poi scendere ulteriormente rendendo la futura console estremamente appetibile. Nessun problema per chi dispone di un’ampia collezione di giochi su disco. Secondo la fonte, Microsoft lancerà un programma chiamato “disc-to-digital” che permetterà ai giocatori di trasformare i loro giochi su disco in una versione digitale.

I giocatori non dovranno fare altro che portare il disco di gioco da un rivenditore autorizzato per poi ottenere in cambio un codice per il download del gioco.

Ma le novità non sarebbero finite qui perché Microsoft, sempre nel corso del 2019, sarebbe intenzionata a lanciare una nuova Xbox One S con lettore ottico ma ad un prezzo ridotto. Da capire, però, in questo caso specifico, come la società riuscirà a tagliare il prezzo della sua console.

Infine, per quanto riguarda le future console della famiglia Scarlett, Microsoft non avrebbe ancora scelto se integrare il lettore ottico oppure no. Con le nuove Xbox One S a prezzo ridotto, la casa di Redmond sta cercando di allargare il loro mercato stuzzicando i giocatori che non possono spendere cifre importanti offrendo loro sempre la migliore esperienza di gioco possibile.