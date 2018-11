Nuovi iPad Pro: è di nuovo Bendgate?

Marco Grigis,

Si ricorderà di certo il periodo di lancio di iPhone 6 Plus, quando diversi utenti si lamentarono della tendenza del device a piegarsi, ribattezzando la questione in Bendgate. Sembra che oggi la questione si ripeta con i nuovi iPad Pro: alcuni utenti, così come riporta MacRumors, avrebbero notato la scocca danneggiata con l’uso normale del tablet, ad esempio riponendolo in borse e zaine.

Così come già accennato da MacRumors, alcuni utenti hanno lamentato la deformazione della scocca dei loro iPad Pro. Il membro del forum del sito Bwrin1, ad esempio, ha pubblicato le immagini di un esemplare da 12.9 pollici, sostenendo si sia piegato dopo averlo riposto in uno zaino.

Nel mentre, l’utente YouTube JerryRigEverything ha sottoposto i nuovi iPad Pro a durissimi stress test. Il canale in questione si caratterizza proprio per la distruzione di device elettronici, allo scopo di saggiarne le qualità costruttive. Oltre ai classici esperimenti di graffio della superficie frontale, della scocca e l’esposizione a fonti di calore – tutte situazioni in cui raramente il consumatore medio potrà trovarsi – lo youtuber ha provato a piegare il device con la forza delle mani, riuscendoci.

Secondo il videomaker, la debolezza della scocca sarebbe relativa all’inclusione di fori per i microfoni e di una placca di plastica per la ricarica wireless di Apple Pencil, posizionati alla metà dei lati più lunghi dei device. Questa configurazione permetterebbe a forze anche ridotte di deformare la scocca dei device.

Va comunque ricordato come questa tipologia di test sia ben lontana dal rappresentare l’uso reale dei dispositivi, di conseguenza appare remota la possibilità i consumatori comuni possano raggiungere simili danneggiamenti. Nel frattempo, Apple non ha commentato ufficialmente il nuovo Bendgate: non resta che attendere eventuali altre segnalazioni, per scoprire se il fenomeno sia davvero diffuso.

Galleria di immagini: iPad Pro 2018, le foto